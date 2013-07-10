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Yaşam

Abdullah Gül, kulak ameliyatı geçirdi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül geçirdiği bu küçük operasyon sonrası 4 gün boyunca dinlendi

10 Temmuz 2013 13:13

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cumartesi günü operasyon geçirdi. 6 Temmuz günü İstanbul’da Maslak Acıbadem Hastanesi’nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sağ kulağının orta kısmına protez takıldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül geçirdiği bu küçük operasyon sonrası 4 gün boyunca dinlendi.

Gül, Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatın ardından istirahate çekildi. Gül'ün geçirdiği bu operasyon medyadan saklandı.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir süre önce kulağındaki bir rahatsızlıktan dolayı tedavi edilmiş 30 Ağustos törenlerine katılamamıştı.

 

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