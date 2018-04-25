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Abdullah Gül ile Karamollaoğlu ödül töreninde (2)

Harun UYANIK-Can EROK/İSTANBUL,(DHA)-11

25 Nisan 2018 01:37

Harun UYANIK-Can EROK/İSTANBUL,(DHA)-11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen \"Erbakan Ödülleri 2018\" törenine katılıyor. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi\'nde düzenlenen törene gelen Abdullah Gül\'ü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karşıladı. Gül ile Karamollaoğlu salona birlikte giriş yaptı.
Ödül töreni öncesi sahneye çıkarak selamlama konuşması yapan Temel Karamollaoğlu, \"Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi sadece ekonomik parametreler ve gökdelenlerle ölçülemez. Gerçek manada gelişmişliğin en önemli ölçüsü bilim kültür ve sanata verilen önemdir. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en önemli mirasımız kültürdür, sanattır, mimaridir. Bu ödül töreni kültür, edebiyat ve bilimi teşvik etmek için düzenlenmektedir.\" dedi.
Ardından ödül törenine geçildi. Erbakan Ödülleri, Millî Görüş Hareketi Lideri, 54. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Saadet Partisi eski Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan\'ın, insanlığın refah, barış ve kardeşliğine yaptığı katkıları anmak ve yaşatmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenleniyor. \'Erbakan Ödülleri\' bilim, düşünce/Edebiyat, medya, sanat, spor ve onur özel ödülü kategorilerinde veriliyor.

Ödül vermek üzere sahneye çıkan Abdullah Gül, \"Onun hatırası zaten yaşıyor, yetiştirdiği insanlarda attığı tohumlar eserlerinde yaşıyor. Onun adına ödül vermek takdir edilecek hareket. Mekanı cennet olsun, hepimizde büyük hakkı var. Türkiye\'ye büyük hizmetleri oldu, İslam dünyasına hizmetleri oldu. Bu zamanla daha da anlaşılacak. Kendisi adına verine bu ödülü takdim etmekten büyük bir memnuniyet duydum.\" dedi.

Bu arada, yan yana oturan Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu\'nun tören boyunca birbirleriyle konuştukları görüldü.

(FOTOĞRAF)

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