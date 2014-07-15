Abdullah Gül: Hizmet etmeye devam edeceğim, bakalım nasıl edeceğiz

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) verdiği iftar ile Birlik'te 10. ve 20. yılını dolduran üyelere yönelik hizmet şeref belgesi ve plaket törenine katıldı.

Türkiye'nin en büyük sivil kurumu olan TOBB'da Türk müteşebbislerinin temsilcileriyle iftar yapıp hasbihal etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Gül, ramazanın bütün bölge ve tüm insanlar için huzura vesile olmasını temenni etti.

Gül, iş adamlarına önemli görevler verdiklerini, diplomasi yaptırdıklarını da ifade ederek şunları dile getirdi: "Filistin'de Filistin-İsrail barışını nasıl temin edebiliriz diye bir taraftan Dışişleri, bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak uğraşırken Türk özel teşebbüsünü de sizin vasıtanızla devreye soktuk. Gazze'ye hep beraber gittik sizlerle ve Gazze'de büyük bir sanayi bölgesi teslim alıp orayı Odalar Birliği olarak sizin çalıştırmanızı ve Filistinlilere iş imkanı, üretim imkanı sağlamanızı temin etmek için bu görevi verdik.



Buna siz başladığınız ama maalesef ortaya çıkan yeni durum, saldırılar, Gazze'nin tarumar edilmesi, yerle bir edilmesi, binlerce Filistinlinin katledilmesi bu imkanı gerçekleştirmeyi mümkün kılmadı. Ama bundan yine vazgeçmedik. Bu sefer sizden Filistin'in diğer yanında, Cenin'de aynı şekilde bir sanayi bölgesi kurmanızı istedik ve bununla ilgili faaliyetlerinizi yaptınız ve bildiğim kadarıyla bununla ilgili önemli bir adım da atıldı 10 milyon doları transfer ettiniz. Bütün bunlar dünyada birçok ülkenin yapmak isteyip de yapamadığı konulardı."

Gül, "Milletime hizmet etmeyi en asil bir görev olarak gördüm. Bundan sonra da milletime hizmet etmeye devam edeceğim. Bakalım nasıl edeceğiz" dedi.