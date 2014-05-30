Abdullah Gül, Harvard'da oğlunun mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Harvard Üniversitesi’nde ‘’Bilişim’’ okuyan oğulları Mehmet’in mezuniyet törenine katıldı. Töreni Eski ABD Başkanlarından George H. Bush, eşi Barbara ile birlikte izledi. Gül çifti, oğulları Mehmet’in diploma töreninin yapılacağı salona ise ‘’özel’’ olduğu gerekçesiyle basın mensuplarının alınmasını istemedi. Yaklaşık 36 bin kişinin katıldığı törende ABD’nin 41. Başkanı George George H. Walker Bush ve New York’un eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve ünlü R&B sanatçısı Aretha Franklin’e de fahri doktora verildi.

Razi Canikligil'in Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre,Abdullah Gül ve eşi, töreni fahri doktora ünvanı olan eski başkan Bush’un eşi Barbara Bush ile birlikte ön sıradan takip ederken çok mutlu oldukları gözlendi. Gül çifti, tören süresince Barbara Bush ile hiç sohbet etmezken, birbirlerini de tebrik etmedikleri gözlendi.

Tören sırasında eşi fahri doktora ünvanı alan Barbara Bush, kendi fotoğraf mekinesi ile bu mutlu anı görüntülerken, Gül çifti törenin tamamlanmasıyla oğulları Mehmet’in diploma alacağı kendi fakültesine geçti. Törenden ayrılırken basına çok kısa bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Gül; ‘’Çok güzel bir tören oldu. Aile arasında katılım sağladık’’ ifadesini kullandı.

Gül çifti, oğulları Mehmet’in diploma töreninin yapılacağı salona ise ‘’Özel’’ olduğu gerkçesiyle basın mensuplarının alınmasını istemedi.

Tören sonrasında eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ile özel bir görüşme yapan Gül, Boston saati ile cuma sabahı ise Harvard Kennedy School’da ‘’Güncel Bölgesel Konular ve Geleceğe Bakış’’ başlıklı bir panelde Nicholas Burns’ün sorularını yanıtlayacak. Boston’daki temasları kapsamında ABD Eski Güvenlik Danışmanı James Jones ile görüşecek olan Gül, Amerikalı CEO’larla bir çalışma yemeği yedikten sonra Harvard ve MIT’in İnovasyon bölümlerinde de incelemelerde bulunacak.