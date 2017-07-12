Abdullah Gül, Fethullah Gülen'in sözlerini yalanladı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu iddiasıyla Türkiye'nin ABD'den istediği Fethullah Gülen'in Alman radyo kanalı NPR'a verdiği röportajda "50 milletvekili ve Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu’nun da dahil binlerce kişi beni ziyaret etti." sözlerini yalanladı.

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin twitter hesabından yapılan açıklamada, "11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün bugün bir medya organında hakkında çıkan asılsız haberler ile ilgili açıklamalarıdır. Düşünce, din ve siyaset anlayışım açısından hayatımın hiçbir döneminde yakınlık duymadığım bu örgüt lideri ile; Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır" denildi.