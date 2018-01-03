"Abdullah Gül, Erdoğan'la Beyaz Saray'ın kapısında kapıcılık yapmış bir adamdır"

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aday göstereceği iddialarına ilişkin, "Kesinlikle karşıyım. Benim tanıdığım Abdullah Gül, 1994'te Tayyip Erdoğan'la Beyaz Saray'ın kapısında kapıcılık yapmış adamdır. Üniversiteleri de FETÖ'cü rektörlerle dolduran, canlı örnek beni çizen adam" dedi.

CHP'li Akaydın, partisinin Manavgat ilçe örgütünü ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Akaydın, bu haftadan itibaren kendisini bir konunun tedirgin etmeye başladığını belirterek şöyle dedi:

"Türkiye'de CHP başkanlık için aday gösterirse başarılı olmayabilir Tayyip bey karşısında, acaba sağ tarafı daha iyi kucaklayan bir aday mı göstersek' gibi bir kamuoyu oluştu. Burada da adı geçen kişi Abdullah Gül, biliyorsunuz. Kesinlikle karşıyım. Bunu ifade ediyorum. Benim tanıdığım Abdullah Gül, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'ın kapısında kapıcılık yapmış adamdır. Üniversiteleri de FETÖ'cü rektörlerle dolduran, canlı örnek beni çizen adam. Ve şu an Abdullah Gül'ün atadığı rektörlerden 4-5'i FETÖ'den içeridedir. Bunu açık açık beyan ediyorum."

"Ekmeleddin konusunda hatalı politika yaptık"

Önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesinin de yanlış olduğunu kaydeden Mustafa Akaydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Genel başkanımızı korumak için hiçbir zaman dokundurmadığımız halde Ekmeleddin konusunda da bence hatalı bir politika yaptık, yanlıştı. Ama tabii ki parti içinde kapattık, bunun üzerine hiç gitmedik. İnşallah böyle bir yanlış yapmadan bir süreç geçiririz. Bu benim düşüncem. Genel merkezi bağlayan bir düşünce değil. Birçok CHP'linin de düşüncesinin bu olduğundan eminim."