Abdullah Gül: Dikkatli olun, sizi yanlış yapmaya sevk eden kötü niyetliler olabilir

Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde 'demokrasi nöbeti' tutan vatandaşlara seslendi. Gül, “Hepinizin vakur bir şekilde hareket etmenizi, herhangi bir taşkınlığa, herhangi bir tatsızlığa sebebiyet vermeden, çünkü sizi yanlış yapmaya sevk eden kötü niyetliler olabilir. Onun için aman dikkatli olun” dedi.

15 Temmuz gecesinin Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak eklendiğini söyleyen Gül, polis ile askerin, tanklarla vatandaşların karşı karşıya gelmesinin utanç verici olduğunu belirtti. Gül, "Bugünü yaşatanlar vicdansız, aklını fikrini başkalarına kiraya vermiş, ne yaptığın bilmeyen zavallılar, ne yazık ki milletinde kanına girdiler. Büyük bir utanç sayfasını doldurdular. Çok daha karanlık günlerin gelmemesi ve yaşanacak çok daha acı günler önlendiyse, bu aziz vatandaşlarımızın her şeyi unutup vatan için millet için Türkiye için hükümeti için Cumhurbaşkanı için kendisini sokağa atıp, tankların önüne geçmesiyle oldu" dedi.

“Başımız sağolsun”

Darbe girişimine karşı koyarken yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Gül şunları söyledi: "Aralarında kadınların da olduğu çoğu sivil, aralarında vatansever askerlerin, polislerimizin de olduğu bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hepsine şükran duygularımızı bir kez daha tekrarlıyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Hepsinin ailelerinin, akrabalarının, dostlarının ve bütün Türk milletinin başı sağolsun. Geçmiş olsun. Türkiye çok daha büyük bir karanlığa girebilirdi. Bunu önleyenler sadece vatandaşlarımız, sadece sivil, asker ve polislerimiz değildi. Aynı zamanda kendilerine gerçekten şükran borçlu olduğumuz komutanlarımız oldu. Başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere onların da hepsini tebrik ediyorum. Sağlam durdukları için. Onlarında hepsine millet adına teşekkür ediyorum. Gördünüz ki bir gece baskınıyla bu ülkede artık yönetim değiştirilemez"

“Aman dikkatli olun…”

Gül, "Bütün vatandaşlarımızla gurur duyuyorum. Yine sevinilecek husus şu; böyle bir darbe karşısında bütün partilerimiz, herkes Türkiye'nin hep beraber tek yumruk olması ve herkesin kesin bir tavır koyması. Bunu hepimizin takdir etmesi gerekir. Onun için bütün vatandaşlarımız farklı farklı düşüncesi olsa da böyle bir olaydan sonra birbirimizi sevmemiz, birbirimizi saymamız ve ülkemizin, memleketimizin kıymetini bilmemiz gerekir. Sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum ama sizin bu fedakarlığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinizin vakur bir şekilde hareket etmenizi, herhangi bir taşkınlığa, herhangi bir tatsızlığa sebebiyet vermeden, çünkü sizi yanlış yapmaya sevk eden kötü niyetliler olabilir. Nasıl kendi milletine, komutanına silah çekme cüretini, akılsızlığını gösterenler, şeytanlığı gösterenler çıktıysa bu tip yanlışlara sevk edenler olabilir. Onun için aman dikkatli olun. Asil olun, bu ülkenin sahibi olduğunuzu, bir annenin çocuğuna sahip çıktığı gibi gösterin. Hepinize tekrar şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.