Abdullah Gül'den Yemen'deki Şehitlik Anıtı saldırısına tepki: Büyük üzüntü duydum

Yemen'in başkentindeki Sana Türk Şehitlik Anıtı'na 12 Mart sabahı Huti unsurlarınca saldırı gerçekleştirilmiş, şehitlikte tahribata yol açılmıştı.

Açılışını Gül yapmıştı

Şehitliğin 2011 yılında açılışını yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yaşanan olayla ilgili paylaşımda bulundu. Gül, “Yemen çöllerinde bıraktığımız binlerce şehidimizin hatırasını unutturmamak için Yemen'in başkenti Sana'da 2011 yılında açılışını yaptığım Türk Şehitliği'nin isyancılar tarafından yıkılmasından büyük üzüntü duydum. Yemen halkının bu saygısızlığı düzelteceğine inanıyorum” ifadelerini paylaştı.

"Şehitliğimizde oluşan hasarın onarılmasını ve faillerin bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz"

Olayın ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Yemen ile ortak tarihimizin ve köklü ilişkilerimizin nişanesi olan Yemen'deki Türk varlığına saygısızlık yapılması asla kabul edilemez. Şehitliğimizde oluşan hasarın onarılmasını ve faillerin bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz. Bu hain saldırının dost ve kardeş Yemen halkı tarafından da lanetleneceğine şüphe duymuyoruz” denilmişti.