Abdullah Gül'den ABD ve İsrail'e tepki: Plan, BM kararlarını ve uluslararası hukuku yok sayıyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yüzyılın anlaşması" adıyla anılan Orta Doğu barış planına tepki göstererek, "planın Filistin’in en temel egemenlik haklarını, toprak bütünlüğünü, ilgili BM kararlarını ve uluslararası hukuku yok saydığını" ifade etti.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara "Dün gece Beyaz Saray’daki çirkin mizanseni izledim" diye başlayan Gül, "Bu plan bir barış planı değil, işgali meşrulaştıran, bölge barışı ile güvenliğini tehlikeye sokan sorumsuz bir girişimdir" değerlendirmesinde bulundu.

Gül, "küresel bir adalet" meselesi olarak nitelendirdiği Filistin sorununun ABD ve İsrail iç politikasına kurban edilmek istendiğini yazdı.

Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Yüzyılın Planı" adını verdiği Orta Doğu Barış Planı'nı açıkladı. Planda Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olması öngörülüyor. Planın açıklanmasının ardından tepkiler yükselirken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak" dedi.