"Abdullah Gül de, hurafeci dini geleneğin ürettiği marazlı sonucu eleştiriyor"

ByLock tuzağı 'Mor Beyin' uygulamasını ortaya çıkartan ve 11 bin 480 kişinin tahliyesini sağlayan avukat Ali Aktaş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ayazağa Kasrı'nda görüştü. Aktaş, "FETÖ' soruşturmalarından neşet etmiş tüm meseleler ile adalet sorununa ve tıkanan siyasi iklime değin pek çok intibamı kendisine aktardım. Sayın Gül de hurafeci dini geleneğin ürettiği marazlı sonucu görüyor ve eleştiriyor" dedi.

​Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Aktaş, şunları kaydetti:

"FETÖ soruşturmalarından neşet etmiş tüm meseleler ile adalet sorununa ve tıkanan siyasi iklime değin pek çok intibamı kendisine aktardım. Davetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. İntibam şudur. Sayın Abdullah Gül de hurafeci dini geleneğin ürettiği marazlı sonucu görmekte ve eleştirmekte. Bunun yanında soruşturma sürecindeki aşırılıkları tespit ile sürecin doğru, sağlıklı, ülkemiz ve dindar sosyoloji yararına en sağlıklı usulle yürütülmesini istemektedir."