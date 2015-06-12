Abdullah Gül: Davutoğlu'nu arayıp cesaretlendirdim

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu telefonla aramasıyla ilgili soruya "Hükümetin kurulmasının doğru olacağı yönünde fikrimi paylaştım. Sadece cesaretlendirdim" diye cevap verdi.

Posta'nın Ankara kulislerine dayandırdığı haberine göre Gül, seçim sonuçlarının açıklanmasından hemen ardından önce Başbakan Davutoğlu'nu, dün de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla aramış ve her iki görüşmede de AKP'nin içinde olduğu bir koalisyon arayışına girilmesi gerektiğini vurguladığı öne sürülmüştü. Söz konusu görüşmede Gül'ün "Milletin 7 haziran seçiminde verdiği mesaj koalisyon hükümetidir. Sandıktan çıkan bu iradeyi görmezden gelip Erken Seçim kararı almak çok büyük hata olur. Bu hata gelecekte AK Parti adına daha vahim sonuçlar doğurabilir" dediği iddia edilmişti.