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Politika

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı'na aday olacak mı? Erken seçim bekliyor mu?

Gazeteci Gürkan Hacır, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Saadet Partisi veya CHP ile görüşmediği aktardı

23 Şubat 2018 02:14

Gazeteci Gürkan Hacır, geçtiğimiz günlerde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Maslak'taki ofisinde ziyaret ettiğini, Gül'ün erken seçim beklemediğini ve seçimlerin 2019 yılında yapılacağını düşündüğünü söyledi.

CNN Türk’te yayınlanan Gece Görüşü programına konuk olan Gürkan Hacır programda, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyareti sırasında bazı sorular yönelttiğini Gül'ün de cevapladığını aktardı. Hacır, eski Cumhurbaşkanı'nın erken seçim beklemediğini, seçimlerin 2019 yılında yapılacağını düşündüğünü söyledi.

Hacır ayrıca Gül'ün kendisine, CHP ile 2019 seçimlerinde adaylık konusunda hiçbir görüşmesinin olmadığını yine aynı şekilde Saadet Partisi ile de görüşmediğini söylediğini açıkladı.  

Gül'ün Maslak'taki ofisinde gerçekleşen randevu için bir de gözlem-yorum yapan Hacır, "Abdullah Gül toplumsal bir mutabakat üzerinden aday olabilir" dedi. 

 

 

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