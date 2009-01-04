'Abdullah Gül, Clooney'den daha yakışıklı'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül, Güneri Cıvaoğlu’nun sunduğu ‘Şeffaf Oda’ programının konuğu oldu...



“Abdullah Gül ile ünlü aktör George Clooney arasındaki benzerlik için ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Hayrünnisa Gül şu cevabı verdi: “George Clooney üzülecek belki ama, eşim tabii ki ondan daha yakışıklı… Benim eşim bana özel...”



Gül çiftinin çekim boyunca zaman zaman gülümseyerek birbirlerinin ellerini tutması dikkat çekti.



Cıvaoğlu programda Cumhurbaşkanı Gül ile ilgili şu bilgileri veriyor: Abdullah Gül 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı’nda doğmuş. Göbek adı ise “Cumhur...” Gerçi nüfus kayıtlarına göbek adı yazılmamış ama ailede ya da arkadaşları arasında çocukken “Cumhur” diye çağrıldığı olurmuş. Ayrıca bazı dergilerde denemeleri de “Cumhur” adıyla yayımlanmış.

O da bunların ilginç işaretler olduğu görüşünde.



Hayrünnisa Gül, “eşimin doğum günü unutulacak gibi değil” diyor. Onlar zaman zaman el ele tutuşup, göz göze bakışınca ve de doğum günü kutlaması konuşulunca Cıvaoğlu, “Dans ediyor musunuz?” sorusunu yöneltiyor.



Cumhurbaşkanı Gül, “Hayat zaten bir dans işte. Hepimiz bir dans içerisindeyiz. Yani hayat artık o kadar hızlı ki, her şey var içinde.” Yanıtını verdi



Cıvaoğlu, Gül ailesine “gazetelere yansımamış anılarını” soruyor. Bunlardan birinin Belçika’da Abdullah Gül’ün yürüyüşünde gerçekleştiğini söylüyor. Hayrünnisa Gül yüzüyor. Abdullah Gül ise özellikle gece temiz havada tempolu yürüyüşler yapıyor. Bir keresinde koruma grubundaki Belçikalı güvenlik görevlisi tempoya dayanamamış yere yıkılmış. Ambulansla götürmüşler.



Bir diğer anı ise İngiltere Prensi Charles, Köşk’te yemektedir. Menüde mantı da vardır.

Hayrünnisa Gül’e İngiliz protokolü “Charles’ın yoğurt yemediği” bilgisini verdikleri için prense mantı yoğurtsuz servis edilir. Diğer konuklara özel çanakta yoğurt sunulurken “onlara verilen nedir” diye soruyor. “Yoğurt” cevabına, “neden bana yok” sorusu geliyor.

Hayrünnisa Gül izah ediyor; “sizin yoğurt sevmediğinizi söylemişlerdi.”

Charles gülerek “protokolcüler de nereden çıkarmış bunu” diyerek yoğurt istiyor ve mantısının üzerine koydurtarak keyifle yiyor.

