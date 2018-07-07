Abdullah Gül, babasının mezarını ziyaret etti

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- 11\'İNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri\'de babası Ahmet Hamdi Gül\'ün ve yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek, dua etti. Gül ve kardeşi Macit Gül, teknolojiyi kullanarak cep telefonundan Yasin Suresi\'ni okudu.

Kendi adını taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi\'nin (AGÜ) ilk mezuniyet töreni için baba ocağı Kayseri\'ye gelen 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geceyi annesi Adeviye Gül\'ün Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi\'ndeki evinde geçirdi. Sabah annesi ve kardeşi ile kahvaltı yapan Abdullah Gül, daha sonra Asri Mezarlık\'a giderek, geçen yıl 7 Mayıs\'ta kaybettiği babası Ahmet Hamdi Gül\'ün mezarını ziyaret etti. Abdullah Gül, cep telefonundan Yasin Suresi\'ni bulup, okuduktan sonra kardeşine verdi. Macit Gül\'ün de Yasin\'i Şerif\'i okumasının ardından 2 kardeş, amcaları ve yakınlarının mezarlarını da tek tek ziyaret ederek, dua etti.

Uzun süredir Kayseri\'ye gelmediğini belirten Abdullah Gül, \"Gece, Abdullah Gül Üniversitesi\'nin ilk mezuniyet törenine katıldım. Bu sabah da babam ve aile büyüklerimizin mezarlarını ziyaret ederek güne başladım. Yakınlarımızla ve dostlarımızla hasret giderdikten sonra İstanbul\'a döneceğim\" dedi.



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