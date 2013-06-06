Gül: Tartışma uygun platforma taşınmalı, sokaklar serbest bırakılmalı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Taksim Gezi Parkı'ndaki olayları protesto gösterilerini yakından takip ettiğini belirterek, "Türkiye'de olaylar, olağanüstü haller kalksın, faili meçhuller kalksın diye çıkmıyor. Türkiye olarak geldiğimiz noktanın kıymetini bilelim" dedi.

Gül, aşırı gaz kullanımıyla ilgili İçişleri Bakanı Muammer Güler ile görüştüğünü, konuyla ilgili soruşturma açıldığını hatırlatıp, Güler ile bu konuyu tekrar konuşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gül'ün, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyeti kabulünde, Feyzioğlu yeni dönemdeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kabulde, kamulaştırma düzenlemesi ve avukatlık mesleğiyle ilgili kanun konusunda not sunan Feyzioğlu, son olaylarda polisin aşırı gaz kullanımıyla ilgili tespit ve önerilerini de Cumhurbaşkanı Gül'e iletti.

Cumhurbaşkanı Gül de Türkiye'de yaşanan son olayların Ortadoğu ülkelerindeki olaylara benzemediğinin altını çizerek, olayların ABD, İngiltere ve İspanya'da rastlanacak tipte olduğunu kaydetti. Bu ayrımın iyi yapılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Gül, "Olayları yakından takip ediyorum. Bazılarına şunu söyledim: Bunlar, aslında gelişmiş demokrasilerdeki ülkelerin meselelerine benziyor. İspanya, ABD ve İngiltere'deki meselelere benziyor. Türkiye'de olaylar, olağanüstü haller kalksın, faili meçhuller kalksın diye çıkmıyor. Türkiye olarak geldiğimiz noktanın kıymetini bilelim" değerlendirmesinde bulundu.

'Tartışmalar uygun platforma taşınmalı, sokaklar serbest bırakılmalı'

Aşırı gaz kullanımıyla ilgili İçişleri Bakanı Muammer Güler ile görüştüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Gül, konuyla ilgili soruşturma açıldığını hatırlatıp, Bakan Güler ile bu konuyu tekrar konuşacağını söyledi.

Olayları fırsat bilerek bir takım provokasyonların yapıldığına da işaret eden Gül, provokatörlere fırsat verilmemesi gerektiğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye’nin imajını bozmaya da kimsenin hakkının olmadığını dile getirdi.

Twitter ve sosyal medyayı çok kullanan biri olarak bu alanlarda yalan, kışkırtıcı ifadeler, küfür ve hakaret kullanılmaması gerektiğini anlatan Gül, bunları yapanların suç işlediğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'deki tartışmaların uygun platformlara taşınması ve sokakların serbest bırakılması gerektiğini anlatırken, bu konuda Türkiye Barolar Birliğinin telkinlerinin de etkin olacağını söyledi.