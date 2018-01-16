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Politika

Abdullah Gül, ABD basınında tartışılıyor: Umudu yükseltti, aday olabilir

"Aralarında Kürtlerin de bulunduğu kesimlerden destek alabilir"

16 Ocak 2018 09:07

ABD merkezli Politico sitesi, 2019’da aday olup olmayacağı tartışmaları süren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konusunu masaya yatırdı. Analizde, Gül’ün AKP geçmişi nedeniyle Türkiye demokrasisini kurtarma görevi için “tuhaf bir aday” olduğuna dikkat çekilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Gül’ün kamuoyu önündeki çekişmesinin, “Türkiye’deki demokratlar arasında Gül’ün muhalefete katılarak, seçimde aday olabileceği” umudunu yükselttiği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Gül’ün daha önce de Ankara politikalarını eleştirdiği ancak sivillere yargı muafiyeti getiren KHK ile ilgili açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cevap verdiği belirtilirken, liderlerin çatışmasının Türkiye’de önemli bir gündem oluşturduğu, Gül’ün aday olup olmayacağının tartışma programlarının ve köşe yazılarının konusunu oluşturduğu kaydedildi.

Yazıda, Erdoğan’ın kimi muhaliflerinin Gül’ü Cumhurbaşkanı’nın karşısına çıkabilecek en etkili aday olarak gördükleri, “şu andaki muhalefet liderlerinin aksine idelojik ve kültürel olarak bölünmüş ülkede aralarında Kürtlerin de bulunduğu kesimlerden destek alabileceğini” düşündükleri savunuldu.

 

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