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Abdullah Gül " Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim"

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA) 11

30 Aralık 2017 20:38

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA) 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, \"Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim\" dedi.

Gül, 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi\'nin twitter hesabından açıklamada bulundu. Gül açıklamasında \"Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, haraket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim\" dedi.

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