Abdullah D: 14 yaşında bir terör suçlusu

T24 - Öcalan gösterisine katıldığı gerekçesiyle yakalanan 14 yaşındaki Abdullah D., polisin teşviğiyle okuluna döndü. Olanları unutmak için geçtiği yolları bile değiştiren Abdullah tam okula alışırken dört yıl sekiz ay hapse mahkûm edildi.



Abdullah Öcalan için yapılan gösteri sırasında yakalanan 14 yaşındaki Abdullah D., İl Emniyet Müdürü Mehmet Salih’in desteğiyle yeniden okula başlamışken darbe yedi. Abdullah tam her şeyi unutup derslerine odaklanmaya başladığı sırada, dört yıl sekiz ay 20 gün hapse çarptırıldı.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, ‘Terör örgütünün propagandasını yapmak ve örgüt adına suç işlemek’ten suçlu bulunan Abdullah D., polise de defalarca söylediği gibi “Ben eyleme katılmadım. Sadece oradan geçiyordum” diyor. Kız kardeşinin ve annesinin 1995 yılında PKK tarafından öldürüldüğünü anlatan baba Mehmet N.D. de şaşkın: “Eğer gerçekten söylenilen suçu işlemiş olsaydı, kendi ellerimle cezaevine teslim ederdim.”





Eylemden okula...



DTP’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasını ve ‘Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki koşullarını’ protesto için Aralık 2009’da pek çok ilde eylemler düzenlendi.



Adana’da da 20 Aralık 2009 günü Mithatpaşa Mahallesi’ndeki gösteride de lastik yakıp yol kesen göstericiler, slogan atıp polise taş fırlattı. Gösteriye müdahale eden polisin yakaladığı kişiler arasında 14 yaşındaki Abdullah D. de vardı.



Polislere gösteriye katılmadığını, oradan tesadüfen geçtiğini anlatan Abdullah, adliyede ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından Abdullah D. hakkında PKK Kongra-Gel terör örgütü adına suç işlemek, terör örgütü propagandası yapmak suçundan iddianame hazırlanarak dava açıldı.



Adana Kriminal Polis Laboratuvarları’ndaki ekspertiz incelemesi sonucu, ellerinden alınan svab (kalıntı) örneklerinde yanıcı ve parlayıcı madde izine rastlanmayan Abdullah’ın daha önce herhangi bir suça da karışmadığı belirlendi.



Bu sırada devreye polis girdi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez’in talimatıyla Abdullah D. ve ailesiyle görüşen Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Abdullah’ın eğitim ve topluma kazandırılması talimatı doğrultusunda aileye çeşitli yardımlarda bulundu.



Çocuk polisinin her ziyaretinde suçsuz olduğunu ve olay gününü tekrar tekrar anlatan Abdullah, yarım bıraktığı okuluna da polisler sayesinde geri döndü. Geçen yıl 7’nci sınıfta okulunu terk eden Abdullah, Orhan Gazi İlköğretim Okulu’na yeniden kaydettirildi. Okul giysileri ve kırtasiye malzemeleri karşılanan Abdullah, yeniden derslerine sarılarak, kısa sürede sınavlarda başarılı sonuçlar almaya başladı.



Okulla evi arasında gidip gelirken yolunu uzatarak izinsiz gösterinin yapıldığı sokaklar yerine üç dört sokaktan ileriden dolaşan Abdullah, tam yaşadığı olayları unutmaya başlamışken hakkındaki davanın sonuçlandığını öğrenerek şoke oldu.





Okuldan hapise mi!



Abdullah, istinat edilen suçlardan toplamda dört yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay günü mahalle arkadaşlarıyla düğünden döndüğünü, gösterinin yapıldığı sokakta arkadaşlarından ayrılıp eve yürürken ateş yakıldığını gördüğünü söyleyen Abdullah D. o günü şöyle anlattı:



“Tek suçum oradan geçmek. Bir TIR geçebilsin diye yoldaki taşların bir kısmını kaldırdım. Sonra oradan uzaklaşmaya başladım. Bu sırada polisler müdahaleye başlayınca, gösterici çocuklar ara sokaklara dağıldı. Bense nasıl olsa suçum yok diye rahat rahat yürümeye devam ettim. Polis gelip beni yakaladı.”



Abdullah’a göre zaten böyle bir gösteriye katılması mümkün değil:



“Hep polis dizileri izliyorum, çocukluğumdan beri polis olmayı hayal ediyorum. Nasıl taş atıp, gösteri yaparım. Büyünce polis olmak istiyorum. Bunun için okula devam ediyorum. 14 yaşındayım, ben bu cezayı hak etmedim.”



Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yaşarken 1995 yılında köylerine PKK’nın bastığını, saldırıda anneannesi ve kız kardeşinin öldürüldüğünü söyleyen baba, oğluna verilen ceza nedeniyle çok üzgün:



“Ninem ve kardeşim PKK tarafından katledildi. Nasıl olur da onları savunuruz? Başbakanımız Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum, ne olur bu çocukların sorununa çözüm bulun. Benim oğlum suçsuz, buna adım gibi eminim. Oğlum bugüne kadar başka herhangi bir terör eyleminin yanından bile geçmemiştir. Bunlar polis kayıtlarında da var. Eğer gerçekten söylenilen suçu işlemiş olsaydı, kendi ellerimle cezaevine teslim ederdim. Polisler de mahkemedeki ifadesinde Abdullah’ı taş atarken görmediklerini ifade etti. Taş atan çocuklar da ne yaptıklarının farkında değil. Yüzlerce aile perişan. Bunlar çocuk, suçtan anlamıyor. Mağdur olan çocuklarla ilgili yasanın da bir an önce çıkmasını istiyoruz.”



Mehmet N.D, karara itiraz ederek, Yargıtay’da temyize gideceklerini, çocuğunun eğitimine devam etmesi için çabalayacağını söyledi.