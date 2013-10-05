Abdullah Cömert'in ailesi Başbakan Erdoğan'a dava açıyor

22 yaşındaki Abdullah Cömert'in başına gaz fişeği isabet etmesi sonucu öldüğünün Adli Tıp raporuyla kesinleşmesi üzerine ağabeyi Zafer Cömert, "Katiller zaten belliydi. 'Müdahale emrini ben verdim' diyen Başbakan hakkında dava açacağız" dedi.

Abdullah Cömert Gezi Parkı eylemlerine destek için 3 Haziran'da Hatay'da gerçekleştirilen eylem sırasında başına isabet eden sert bir cisimle hayatını kaybetti. İlk olarak başında kurşun giriş çıkışı olduğu sonra da sert bir cisim isabet ettiği ileri sürülen Abdullah Cömert'in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Dairesi raporunu hazırladı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın hazırladığı rapora da yer veren Adli Tıp Kurumu, Abdullah Cömert'in başına isabet eden gaz fişeği sonucu öldüğüne oy birliğiyle karar verdi.

Jandarma ‘biber gazı’ dedi

Jandarma Komutanlığı'nın, "Alnının ortasında 4x5 santimetrelik, alın sağ kaş üstünde 2,5x1,5 ve 1x5, 1 santimetrelik iki ekimoz, sağ kaş dış yanda 4x1,5 santimetrelik sürtünme tarzı sıyrıklı ekimoz, bunun kökünde 1x1 santimlik, alt kısmında yanık ile uyumlu görünümü bulunan ateşli silahla oluşması muhtemel sıyrık, kafatasının sağ tarafında dışa bakan yarım ay şeklinde kemiğe kadar ulaşan 4 santimetrelik yırtık, yarım ayın ortasına düşen bölümde 1,5 santimetrelik yüzeysel sıyrık görüldü. Vücudun başka bir yerinde herhangi bir benzeri yara görülmedi" şeklindeki raporundan da alıntı yapan Adli Tıp Kurumu ayrıca, komutanlığın dosyadaki gaz fişeğini incelemesi sonucuna da yer verdi.

Toplam ağırlığının 150 gram, uzunluğunun 115.5 milimetre, çapının 30 milimetre, ilk hızının 75 metre/saniye, yanma süresinin 20 saniye, azami menzilinin 90/150 metre, gecikme zamanının 2 saniye, yayılma zamanının 20 saniye şeklinde olduğu dikkate alındığında kişinin ölümü gaz fişeğinin kafaya isabet etmesi sonucu oluşan kafatası kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana gelmiştir" şeklindeki raporu ve tanık beyanlarını da dikkate alan Adli Tıp Kurumu sonuç bölümünde, "Kişinin kafasına gelen gaz fişeği çarpması sonucu yaralanması ile ölümü arasında illiyet bağı bulunmuştur" saptamasında bulundu.

Dava açacağız

Doğan Haber Ajansı’ndan Ramazan Çelik’in haberine göre, Adli Tıp Kurumu'nun raporlarının kendilerine ulaştığını belirten Abdullah Cömert'in ağabeyi Zafer Cömert, katillerin belli olduğunu ancak bu durumun Adli Tıp Kurumu raporuyla kesinleştiğini söyledi. Gezi Parkı eylemlerini değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Müdahale emrini ben verdim" açıklamasını da hatırlatan Zafer Cömert, "Savcıları göreve davet ediyorum. Sorumlular hakkında bir an önce gerekeni yapsınlar. 'Polislere müdahale emrini ben verdim' diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında da dava açacağız" dedi.

Kardeşini öldüren polislerin derhal yargı karşısına çıkartılmasını isteyen Zafer Cömert, raporda tüm ayrıntıların net olarak yer aldığını kaydetti.