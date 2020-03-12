Abdullah Cömert'i öldüren sanık polise verilen 6 yıl 10 ay hapis cezası onandı

Hatay'da Gezi Parkı protestoları sırasında polis tarafından atılan gaz fişeği ile hayatını kaybeden Abdullah Cömert davasında sanık polis Ahmet Kuş'a verilen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası onandı. Kuş kararın ardından tutuklandı. Ailenin avukatı Hatice Can, kararın ardından o gün gaz kullanılması talimatını veren amirlerin hiçbirinin yargılanmadığını hatırlattı.

Yargıtay, sanık polis Ahmet Kuş'un yeniden yargılandığı dosyada, "bilinçli taksirle öldürme" gerekçesiyle verilen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasını onadı. Sanık polis daha önce "Kastın aşılması suretiyle öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak Yargıtay kararı bozmuştu. Cömert ailesinin avukatı Hatice Can onama kararını Twitter'dan duyurdu. Verilen kararın eksik olduğunu kaydeden Can şunları söyledi:

"Yargılama olayın olduğu Antakyada değil Balıkesirde yapılarak adalete erişim hakkımız sınırlanmış ve ihlal edilmiştir. Yargılama yapan mahkeme olay yerinde keşif dahi yapamamıştır. Her duruşma için 1200 km yolu gidip gelmek zorunda bırakıldık

Kasten işlenen bir fiil olduğu açıkken sanık kasten öldürmeden alması gereken cezayı almamıştır. #AbdullahCömert bir ara sokakta hedef gözetilerek gaz fişeği ile başının arka kısmından vurulmuştur.

Dosyada ceza alan kişi sadece bir tane polis memurudur. Oysa o gün gaz kullanımı konusunda emir talimat veren amirlerin dosyaya dahil edilmesi gerekirken, başka kimse yargılanmamıştır."

Ne olmuştu?

Abdullah Cömert, Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen Gezi Parkı protestoları sırasında başına isabet eden gaz fişeği nedeniyle 3 Haziran 2013'te hayatını kaybetti.

Cömert'in ölümünün ardından cinayetle ilgili polis memuru Ahmet Kuş hakkında dava açıldı.

Güvenlik nedeniyle davanın görüldüğü Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Mart 2016'da gerçekleşen duruşmada, sanık Kuş'un 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme Kuş'un tutuklanmasına yer olmadığına hükmetti.

Ahmet Kuş'un "Kastın aşılması suretiyle öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

Bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada sanık polise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Yargıtay verilen cezayı onayarak sanığın tutuklanmasına hükmetti.