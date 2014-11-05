Abdullah Cömert davasında savcı uyuyakaldı!

Gezi Parkı eylemleri sırasında Hatay'da yaşamını yitiren Abdullah Cömert'le ilgili davada savcı uyuyakaldı. Büyük tepki çeken bu olay davaya katılanlar tarafından görüntülenerek sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Yine Gezi eylemleri sırasında Ankara'da öldürülen Ethem Sarısülük davasının duruşmasında da savcı ve hâkim uyuyakalmıştı.

Radikal'de yer alan habere göre, Hatay’da, gezi parkı protestoları sırasında başına biber gazı kapsülü isabet etmesiyle yaşamını yitiren Abdullah Cömert’in ölümüyle ilgili davaya, güvenlik gerekçesiyle alındığı Balıkesir’de dün(4 Ekim 2014) başlandı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı adliye binasına gelen Abdullah Cömert’in annesi Hatice Cömert, “Hasta bir kadınım ama adalet için, hesap sormak için Balıkeksir’e geldim” dedi. Acılı anneye, Eskişehir’de Gezi olayları sırasında ölen Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz da destek verdi.

Hatay’da 2013 yılının 2 Haziran gecesi Gezi Parkı protestoları sırasında polis panzerinden atılan biber gazı kapsülü başına isabet eden Abdullah Cömert, hayatını kaybetti. Adli Tıp raporunda da Cömert’in başına gaz fişeğinin isabet etmesiyle öldüğü belirtildi. Bunun üzerine savcılığın başlattığı soruşturma, 14 Nisan 2014’te tamamlandı. Hatay 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianameyle, sanık polis memuru A.K. hakkında, ’olası kastla insan öldürmek’ suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dava Balıkesir’e nakledildi

Ancak, ilk duruşma günü olan 4 Temmuz 2014 tarihinden önce, sanık polis memuru A.K.’nin avukatı, güvenlik gerekçesiyle davanın başka bir ile nakli için savcılığa başvurdu. Hatay Valiliği ile İl Emniyet Müdürlüğü’nün de aynı yönde görüş bildirmesi üzerine savcılık, 27 Mayıs’ta, 2’nci Ağır Mahkemesi’ne başvurarak dosyayı istedi. Dosya, nakil için karar verilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlık da dosyayı Yargıtay’a gönderdi. Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi, davayı, Hatay’a, 1200 kilometre uzaktaki Balıkesir’e nakletti.

Şerzan Kurt davası yeniden görülüyor

Balıkesir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, olaydan yaklaşık 17 ay sonra görülen dava öncesinde, polis ekipleri, hem kent girişlerinde, hem de adliyenin etrafında adeta kuş uçurtmadı. Otobüslerle giriş yapanların kimlikleri kontrol edildi. Adliyeye de yine işleri olanlar, sıkı güvenlik önlemleri altında alındı.

Ali İsmail ve Berkin’in annesi de oradaydı

Duruşmadan yaklaşık 1.5 saat önce İzmir yolu üzerindeki adliye binasına ilk olarak Abdullah Cömert’in annesi Hatice Cömert, Eskişehir’de Gezi Parkı eylemleri sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz’la birlikte geldi. Burada adliye binası önünde toplanan grupların destek verdiği anne Hatice Cömert, “Ben yaşlı, hasta bir kadınım. Ancak Abdullah’ın, sizin hatırınız için, adalet için, hesap sormak için Balıkesir’e geldim. Bu katillere kim cesaret veriyor, kim emir verdiyle Allah onu kahretsin, belasını versin. Bizim evlatlarımızı da hükümet evladı değil mi? Ben askere yetiştirdim” dedi.

Acılı anneye destek veren Emel Korkmaz ise, “Ali İsmail’imin davası Eskişehir’de görülecekti, Kayseri’ye aldılar. Ancak milyonlar yanımızda. Bizi destekleyen herkes, her yerde. Destek veren insanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bu arada, Abdullah Cömert’in annesi Hatice Cömert, babası Edip Cömert, kardeşi Zafer Cömert, ağabeyi Adnan Cömert, kız kardeşi Fatma Kartal ile Abdullah Cömert hayatını kaybettikten sonra dünyaya gelen ve onun adını taşıyan yeğeni 10 aylık Abdullah Can Kartal’a destek vermek için, Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi Gürkan Korkmaz; İstanbul ’da Gezi protestolarında yaralan ve 269 gün komada kaldıktan sonra ölen Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan; Hatay’da ODTÜ protestolarına destek eylemi sırasında geçen yıl düşerek ölen ahmet atakan’ın babası Ali Atakan; Ankara ’da geçen yıl Gezi protestoları sırasında ölen Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfi Sarısülük, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP milletvekilleri hüseyin aygün, Gökhan Günaydın, Mahmut Tanal, Melda Onur, Namık Havutça ile Nedret Akova da adliye binasına geldi.

Gezi aileleri ile milletvekillerinin yanında çok sayıda ilin baro başkanı, avukatlar ile çeşitli siyasi parti ile sivil toplum örgütlerine bağlı gruplar da adliye binası önünde toplandı. Topluluk, tepkilerini sloganlarla dile getirdi.

Adliye bahçesinin kapısından içeri girerken Abdullah Cömert’in ağabeyi Adnan Cömert ile polisler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Adnan Cömert bağırarak, “Benim kardeşimi sokak ortasında katlettiler. Biz ne yapacağız, sizin bizden nedir bu korkunuz?” dedi. Sonra Cömert ailesi ve avukatlar adliyeye girdi.

Abi Cömert Kuran-ı Kerim getirdi

Duruşma başlamadan önce basın mensuplarına konuşan ağabey Adnan Cömert, “Ben mahkeme başkanına Müslüman olup olmadığını sorduktan sonra, ondan Kuran-ı Kerim’e el basmasını isteyeceğim. Böylece hem çeşitli yerlerden gelebilecek baskılara direneceğine, hem de adil yargılama yapacaklarına inanıyorum. Çünkü biz aileler olarak adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz” dedi.

Ve savcı uyudu

Cömert davası görülürken savcının uyuması güne damga vuran olay oldu. Davaya katılanlar bu görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mahkeme salonunda uyuyan savcı, uğultu ve gülüşmeler üzerine bir yurttaşın uyarısıyla uyandı. Savcının uyanınca ‘pardon’ dediği iddia edildi.

Görüntülendiğini fark eden Baki Çalışkan'ın, mahkeme başkanına bildirmesi üzerine, o izleyici polislerce duruşma salonundan çıkartıldı. Buna tepki gösteren avukatlar da savcının uyumaması için mahkeme heyetinden 'uyarılmasını' istedi.

Ali İsmail Korkmaz’ın avukat ağabeyi söz aldı

Duruşmada gezi olayları sırasında Eskişehir'de, dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın avukat ağabeyi Gürkan Korkmaz da katılıp müdahil olarak söz aldı. Kardeşinin davasının güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye alındığını ama Muğla'da öldürülen Şerzan Kurt'un davasının ise güvenli diye Eskişehir'e alındığını, bu durumun bile çelişkiyi ortaya koyduğunu söyledi.

Bunun yanı sıra avukat Gürkan Korkmaz, yine kardeşi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü olayına karışanların hepsinin Kayseri'de ifade verdiğini, hukuk tek ise bu olayda da aynısının olması gerektiğini dile getirdi.