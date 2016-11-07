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Abdullah Çatlı için anma töreni!

7 TİP'li gencin öldürüldüğü davada hüküm giyen Haluk Kırcı da törene katıldı

07 Kasım 2016 19:37

Nevşehir Belediyesi valilik sponsorluğunda Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen kazada ölen Bahçelievler katliamı sanıklarından Abdullah Çatlı için anma töreni düzenledi. 

Cumhuriyet'in haberine göre sempozyuma, Bahçelievler Katliamı ile ilgili olarak, "5'ini ben 2 kişiyi Çatlı öldürdü" diyen Haluk Kırcı da katıldı. Kırcı, 7 Türkiye İşçi Partisi üyesi gencin öldürüldüğü davada hüküm giymişti.

Sempozyuma Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı, kardeşi Zeki Çatlı, kızları Gökçen ve Selcen Çatlı katıldı. Sempozyumda Abdullah Çatlı’nın yaşamının anlatıldığı bir de sinevizyon gösterimi sunuldu. Çatlı’nın ailesi anma programına katkı sağlayan valilik ve belediyeye teşekkür etti.

 

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