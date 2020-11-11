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Spor

Abdullah Avcı yeni takımıyla ilk idmanına çıktı

11 Kasım 2020 19:21

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direkteri Abdullah Avcı ve yardımcıları, takımıyla birlikte ilk kez antrenmana çıktı.

Bordo-mavilililer Süper Lig’in 9’ncu haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. 2,5 yıllık sözleşmeye varılan teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcıları da ilk kez takımla antrenmana çıktı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00’da başlayan basına kapalı antrenmanda ısınma çalışmalarının ardından pas çalışmaları ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor 12 Kasım Perşembe günü yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. (DHA)

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