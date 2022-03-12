Abdullah Avcı: Türk futbol tarihinin en erken şampiyonluğunu istiyoruz

Göztepe'yi 4-2'yle geçen Trabzonspor şampiyonluğa koşarken bordo-mavililerin lider hocası Abdullah Avcı da hedefi açıkça ortaya koydu. Tecrübeli hoca, "Bütün kupalara talibiz ama daha şampiyon olmadık. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Türk futbol tarihinin en erken şampiyonu olmak istiyoruz. 900 dakikamız vardı, 810 dakikaya düştü" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-2 kazandıkları Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Öncelikle taraftara yine teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Umarım böyle devam eder. Bugün en fazla direkt oynayan, kenar ortaları en fazla yapan takımdık. İlk yarı çok iyi değildik ama ikinci yarı oyunu toparladık. İkinci yarıda oyun formasyonunda orta sahaya daha tepkili bir oyuncu aldık. Dorukhan buna çok doğru cevap verdi. Djaniny, çok hareketli ve gezen bir oyuncu, doğru cevap verdi. Yusuf Erdoğan hücum derinliği ve savunma için girdi, doğru cevaplar aldık."

"900 dakikamız vardı, 810 dakikaya düştü. Ne zaman şampiyon olacağız bilmiyorum, her hafta maç kazanmak için mücadele edeceğiz. Bütün kupalara talibiz ama daha şampiyon olmadık. Resmileşmiş bir şey yok. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Türk futbol tarihinin en erken şampiyonu olmak istiyoruz. Bu zamana kadar kazanarak geldik. 21 galibiyetimiz var sanırım, 7 beraberlik, tek mağlubiyet o da golü kendi kalemize attık. Oyuncularımı tebrik ederim. Harika, başkana, yönetime, taraftara, çalışan her personele bu güzel anı bize yaşattıkları için teşekkürler"