Abdullah Avcı, transferler için İstanbul'da

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının BAY geçtiği haftada İstanbul'a geldi. Avcı, İstanbul'da transfer çalışmalarıyla ilgili yöneticilerle bir araya gelecek.

Önümüzdeki sezonun planlamasına erkenden başlayan ve Haziran ayında en az 5-6 oyuncuyla resmi mukavele imzalamayı hedefleyen Trabzonspor’da, Avcı da transfer sürecine bizzat dahil olmuş durumda. Futbolcularla yapılan görüşmelerde kritik rol oynayan Abdullah Avcı, İstanbul’daki zirvede sadece gelecek isimleri değil, gidecekleri de netleştirmeye çalışacak. Fırtına’da Afobe ve Baker’ın kiralık sözleşmesi biterken, Kamil Ahmet ile Hosseini’nin kontratı sona eriyor. Göztepe’ye kiralanan Diabate de lig bitiminde geri dönüyor.