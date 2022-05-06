Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 tamamlanan Hatayspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğunu bir önceki hafta garantileyen Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından şampiyon Trabzonspor, puanını 78 yaptı. Hatayspor ise 50 puanla 10. sırada kaldı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Abdullah Avcı, "Şampiyonluğu garantiledikten sonraki maçlar zordur. Salı günü bir kupa maçımız var, eksiklerimiz var, o yüzden bu kadro ile maça çıktık. Sakatlarımızın nasıl döneceğini düşünüyoruz" dedi.