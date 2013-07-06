Abdullah Avcı Milli Takım'dan istifa mı ediyor?

Türkiye futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in dün yabancı sınırlandırmasını açıkladığı basın toplantısında “Abdullah Avcı’yı ben getirmedim. Ama şunu söyleyebilirim keşke sabır gösterilse de Abdullah Avcı ile yola devam etsek” sözlerinin ardından, Milli Takım’a yeni bir teknik direktör getirileceği öne sürüldü. A Milli Takım’ın başına getirilecek isimler arasında Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Aykut Kocaman isimleri öne çıktı.

Yıldırım Demirören’in, Abdullah Avcı hakkındaki sözlerinin ardından Milli Takımlar teknik direktörünün değiştirileceği iddiaları öne çıktı.

İddialara göre, Avcı ve ekibi yakın zamanda görevden alınacak. Yerine ise daha önce Milli Takım tecrübeleri olan Mustafa Denizli veya Şenol Güneş ile Fenerbahçe’den ayrılan Aykut Kocaman’ın getirileceği konuşuluyor.

Avcı istifa mı edecek?

Milli Takımlar Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın Yıldırım Demirören’in sözlerinin ardından “Artık bırakmanın zamanı geldi” dediği iddia edildi.

AMK gazetesinin haberine göre, Avcı’nın, Demirören’in sözlerinden olumsuz etkilendiği ve Salı günü İstanbul’a gelerek yardımcılarıyla durumu analiz edeceği belirtildi.

Avcı yakın çevresine de, “Görünen o ki, bunlar iyi niyetli açıklamalar değil. Ben elemeleri bitirmek isterdim, ancak gelişmeler bırakmam gerektiğini gösteriyor” dediği öğrenildi. Avcı’nın salı günü istifasını açıklaması bekleniyor.

Avcı’nın Milli Takım kariyeri

Ay-Yıldızlı takımımızın başında özel maçlar da dahil olmak üzere 17 maça çıkan Abdullah Avcı, sadece 6 galibiyet yaşayabildi. 2 beraberlik alan Avcı, 5 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. Eleme grubunda sadece 2 galibiyet alabilen Avcı’nın takımı, 2014 yolunda işi mucizelere bıraktı.

‘Başarısızım’

A Milliler’in başında bulunan Abdullah Avcı, 2014 Dünya Kupası Elemeleri’nde başarısız bir performans sergilendiğini kabul etmişti. Kendilerinin de özeleştiri yaptığının altını çizen Avcı, “Oyun değil ama sonuç anlamında gerideyiz, başarısızız. Bunu kabul ediyorum. Bu koltukta oturuyorsak, eleştirilere de göğüs germeli ve yapılan yorumların olumlu yönlerini cebimize koymalıyız” ifadesini kullanmıştı.

‘Yeşil burun’un da gerisinde!

Abdullah Avcı’nın teknik direktörlüğü döneminde A Milli Takım da büyük bir düşüş yaşadı. Türkiye FIFA sıralamasında 57. sıraya kadar gerileyerek, 523 bin nüfuslu, mütevazı Afrika ülkesi Yeşil Burun Adaları’nın bile gerisine düştü. Türkiye uzun yıllardır bu kadar düşük bir seviyeye inmemişti.

Adaylar

Mustafa Denizli: Karizması, liderliği ön planda. Tecrübesi ile Türk futbolunu yeniden yapılandıracağına inanılıyor.

Şenol Güneş: Türk Milli Takımı ile 2002 yılında kazandığı Dünya Üçüncülüğü onun en büyük avantajı.

Aykut Kocaman: Gençliği, kararlılığı onu ön plana çıkaran özelliklerinden. Fenerbahçe’de büyük tecrübe kazandı.