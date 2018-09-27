Abdullah Avcı: ''Liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz''

\'\'Napoleoni ve Elia sakat\'\'

\'\'Tarihi ve kültürü olan takımlar ile yarışıyoruz\'\'

\'\'Talibiz, istiyoruz ve yapabilecek güçteyiz\'\'

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) -

Abdullah Avcı, \'\'6\'ncı haftada lideriz ve bunu devam ettirmek istiyoruz\'\' dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 7\'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek Medipol Başakşehir\'de teknik direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları öncesinde düşüncelerini dile getiren Abdullah Avcı, \'\'Erol hoca ile beraber çalıştık. Şimdi kendi başına çalışıyor. Geçen seneden itibaren takım savunmasını en iyi takımlardan biri. Bizim de zaten temelinden başladığımız takım savunması. Hücum oynarken de savunmayı nasıl yaptığımızı gösterme adında son derece önemli. İki tane iyi takım. Birisi takım savunmasını birisi de set oyununu oynayacak gibi duruyor. Lideriz, 6\'ncı hafta. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Oyun disipline sadık bir takıma karşı oynayacağız. Biz de aklımızla, sabrımızla bunun içindeki oyun organizasyonlarını kullanarak kazanmak isteyeceğiz. Umarım güzel bir maç olur. Odaklığımız nokta Pazartesi oynayacağımız maç\'\' şeklinde konuştu.

\'\'NAPOLEONİ VE ELİA SAKAT\'\'

Takımdaki sakatlar ile ilgili bilgiler veren tecrübeli teknik adam, \'\'Napoleoni\'nin sakatlığı devam ediyor. Elia\'nın sakatlığı devam ediyor. Arda\'nın cezası var. Emre döndü, sağlık, iyi durumda. Onun dışında eksik yok. Alparslan sezonu kapatmıştı\'\' diye konuştu.

\'\'TARİHİ VE KÜLTÜRÜ OLAN TAKIMLAR İLE YARIŞIYORUZ\'\'

Son iki senedir 33 hafta, 34 hafta yarışın içinde olduklarını dile getiren Avcı, \'\'Bizim için harika bir durum. Yarıştığımız takımlar tarihi olan, şampiyonluk kültürü olan takımlar. Bunların içinde bizim oyun kalitemizle saygı görüyoruz. Bunu geliştirmeye de devam edeceğiz. Son iki seneye baktığımız yarıştığımız takımlarla puan ortalamamız hepsinden daha iyi. Orada bir lig yapılsa biz şampiyon oluyoruz. Ama genelde ligin düşen takımlarına çok puanlar verdik. O maçların ciddiyetini, önemini daha fazla vurguluyoruz\'\' dedi.

\'\'TALİBİZ, İSTİYORUZ VE YAPABİLECEK GÜÇTEYİZ\'\'

Abdullah Avcı, EURO 2024 adaylığı ile ilgili olarak ise \'\'Bu tür organizasyonların ülkemizde olması harika bir durum. Ona talip olabilmek de.. 2012 yılından beri buna takip olmaya çalışıyoruz. Ben bunların küçüklerine ve büyüklerine de katıldım. Genç milli takımlarda çalışırken. Organizasyon olarak harika işler yapabiliyoruz. Statlarımız yeni. Talibiz, istiyoruz ve yapabilecek güçteyiz. Umarım bugün güzel haber alırız\'\' ifadelerini kullandı.

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-Abdullah Avcı\'nın açıklamaları