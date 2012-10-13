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Spor

Abdullah Avcı istifa mı edecek?

Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki karşılaşma sonrası oyuncularıyla soyunma odasında 30 dakika süren bir toplantı yapan Avcı'nın duygu yüklü bir konuşma yaptığı öğrenildi

13 Ekim 2012 11:35

A Milli Takım'ın evinde Romanya'ya yenilerek gruptaki daha üçüncü maç sonrası 2014 Dünya Kupası'na katılma şansını zora sokarken Abdullah Avcı'nın Macaristan maçı öncesi istifa edeceği iddia edildi.

Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki karşılaşma sonrası oyuncularıyla soyunma odasında 30 dakika süren bir toplantı yapan Avcı'nın duygu yüklü bir konuşma yaptığı öğrenildi.

Milli Takım yetkilileri de yaptıkları açıklamada, Avcı'nın istifa etmek gibi bir niyetinin olmadığını aktardı.
Romanya maçı sonrası Emre Belözoğlu, Sercan Sararer, Tunay Torun ve Mehmet Ekici erken takım otobüsüne giderken, soyunma odasından gelen "İçerde toplantı olacak" uyarısı sonrası tekrar dönmüşlerdi.

Avcı'nın Macaristan maçında olası bir kötü sonuçta görevine devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

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