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Spor

Türkiye, Dünya Kupası şansını zora soktu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri (D) Grubu maçında Romanya'yı konuk etti

13 Ekim 2012 01:33

A Milli Futbol takımı 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Romanya'ya 1-0 yenilerek çok ağır bir yara aldı.

Romanya'nın ve maçın tek golünü 44. dakikada Volkan Demirel'in büyük hatasında Grozav kaydederken, Ay yıldızlılar 2014 Dünya Kupası'na katılma şansını da zora sokmuş oldu. Türkiye böylece D Grubu'nda oynadığı 3 maçta sadece 3 puan toplayabilirken Romanya ise İstanbul 'dan aldığı 3 puan ile 9 puana ulaştı.
 
Türkiye D Grubu'ndaki bir sonraki maçında 16 Ekim Salı akşamı Macaristan ile deplasmanda karşılaşırken, Romanya ise Bükreş'te Hollanda'yı ağırlayacak.
 
 

Kadıköy büyüsü bozuldu

 
 
Milli Takımımız aldığı bu yenilgi ile Şükrü Saracoğlu'nda oynadığı maçlardaki 10 maçlık yenilmeme serisi de sona ermiş oldu. Bu maçların 8'ini kazanan 2'sinde ise berabere kalan Milliler son olarak 2006 Dünya Kupası elemlerinden Ukrayna'ya 3-0 kaybetmişti.
 
 

'Bando Es-Es' taraftarları coşturdu

 
 
Futbol Federasyonu'nun daveti üzerine milli maça gelen, Eskişehirsporlu taraftarların oluşturduğu “Bando Es-Es” çaldıkları parçalarla taraftarları coşturdu. Karşılaşma öncesi stat önünde parçalar çalan bando, futbolseverlere coşkulu anlar yaşattı.
 
 
Tribünler kırmızı ve beyaz
 
 
Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden sattığı formaları tüketen futbolseverler, gerek teknik direktör Abdullah Avcı gerekse federasyon yöneticilerinin çağrısına yanıt vererek, karşılaşmaya büyük bir çoğunlukla milli takım formalarıyla geldiler. Kadıköy'de tribünlerde kırmızı ve beyaz renkler hakim olurken, üzerinde kulüp forması bulunan taraftarın da tribünlerde olduğu görüldü. Karşılaşma öncesi seremonide İstiklal Marşı okunurken maraton üst tribünü boydan boya kaplayan dev boyutta Türk Bayrağı açıldı. Taraftarlar marşın okunduğu sırada bayrağı dalgalandırdılar.
 
 

Kulüp başkanları ve teknik direktörler milli maçta

 
 
Türkiye-Romanya mücadelesini Spor Toto Süper Lig kulüplerinin başkanları, yöneticileri ve teknik direktörleri de statta izledi. Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugünkü toplantısına katılan kulüp başkanları ve kulüplerin yöneticileri Futbol Federasyonu'nun davetlisi olarak milli maça geldiler. Çok sayıda teknik direktör de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.
 
Maçın kadrosu:
 
TÜRKİYE: Volkan Demirel (Fenerbahçe), Gökhan Gönül(Fenerbahçe), Semih Kaya(Galatasaray), Ömer Toprak(Bayer Leverkusen), Hasan Ali Kaldırım(Fenerbahçe), Mehmet Topal(Fenerbahçe), Emre Belözoğlu(Atletico Madrid)(Dk. 80 Nuri Şahin/Liverpool), Hamit Altıntop(Galatasaray)(Dk. 61 Mevlüt Erdinç/Rennes), Sercan Sararer(Greuther Furth)(Dk. 68 Emre Çolak/Galatasaray), Arda Turan(Atletico Madrid), Umut Bulut(Galatasaray)
 
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
 
ROMANYA: Tataruşanu, Razvan Rat, Tamas, Bourceanu, Chiriches, Goian, Pintilii, Torje, Grozav(Dk.50 Latovlevici), Marica, Stancu,
 
TEKNİK DİREKTÖR: Victor Piturca
 
Milli Takımımızın grubunda saat 21.30'da iki karşılaşma daha başladı. Sonuçlar şöyle;
 
Hollanda 2-0 Andorra
Estonya 0-0 Macaristan
 

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