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Spor

Abdullah Avcı: Herkes devletin takımı

"Cumhurbaşkanımız harika bir futbol seyiricisi ve eski futbolcu; bu spora harika derecede katkı sağlıyor"

28 Haziran 2017 13:12

Süper Lig’i 2’nci sırada bitiren Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı, Bloomberg HT’de ‘Spor Saati’ programına konuk olarak açıklamalar yaptı. 53 yaşındaki çalıştırıcı; takımına yöneltilen ‘devlet takımı’ söylemlerine “Başakşehir’in siyasi olarak kayrıldığı algısı Beşiktaş şampiyonluğu garantilediği zaman bitti. Herkes devletin takımı…” diyerek cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Harika bir futbol seyircisi ve eski futbolcu; bu spora harika derecede katkı sağlıyor” yorumunda bulunan Avcı’nın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

“Oyuncuya şampiyonluk hedefini koydurmak zamanla olacak şeylerdir. Biz buna çabuk adım attık. Sezon başında ‘Hedef +1’ dedim. Hem bireysel hem de takım istatistiklerini arttırmak anlamında bunu söyledim. 34 haftanın sonundaki fotoğrafı 5. haftada oyunculara sunmak ağır bir yüktü. Oyuncuları bu düşünceden uzak tutmaya çalıştım. 10 hafta sevimli takımdık, sonra saha dışı başka algılar oluşturulmaya başlandı. Bunu yapanlar futbolculuk yapmış, antrenör olamamış ama televizyonlarda konuşan bizim arkadaşlarımız. Ben de ‘Bir emek var, buna saygı gösterin’ diyorum”

"Herkes devletin takımı”

“Başakşehir’in siyasi olarak kayrıldığı algısı Beşiktaş şampiyonluğu garantilediği zaman bitti. Biz zirvede olunca bu oluşturulmuştu. Herkes devletin takımı… Doğru mu? Statlar, krediler, vergi borçları… Biz şirketiz. Herkes vergisini veriyor. Lütfen siyaset üzerinden gidilmesin. Ligin ana sponsoru devlet. Burada şunu da söylemek lazım. Cumhurbaşkanımız harika bir futbol seyircisi ve eski futbolcu. Bu spora harika derecede katkı sağlıyor."

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