Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a 19 milyon TL'lik ihtarname

Çebi, Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı konusunda açıklamalar yaptı. Basın mensuplarıyla görüşen Çebi, 57 yaşındaki teknik adamla gelinen son süreci şöyle anlattı:

"Trabzonspor'la anlaştıktan 1 gün sonra bize 19 milyon TL'lik ihtarname gönderdi. Bizden 11 milyon TL almıştı. Toplamda 30 milyon TL'lik alacağından kalan 19 milyon TL'yi istiyor. Helalleşmemiz gerekiyor, onu da kırmamamız gerekiyor. Bir abi-kardeş gibi bu işi çözmemiz gerekiyor. Üzerimde camia baskı oluşturuyor ama anlaşacağımızı düşünüyorum. Bir yabancı hoca gibi katı olacağını düşünmüyorum."

"92 milyon Euro'yu sokağa atmasaydık..."

Kulübün mali yapısına da değinen başkan Çebi, "Ben takımıma ve hocama güveniyorum. Makul bütçelerle bir takımın şampiyon olabileceğine inanıyorum. Takımın bütçesi 56'dan 33 milyon Euro'ya indi. Küçük bütçeyle 15-16 sezonu şampiyon olduk, 92 milyon Euro'luk takımla 4. bitirdik. Çok bütçe şampiyonluk demek değil. 92 milyon Euro'yu sokağa atmasaydık bu futbol takımı 2 dönem geçirirdi. UEFA bir sürü söylemde bulundu ama hiçbir şey yapmadı. Kulüplere değil futbolculara sahip çıktı. Ruiz davasında bile 'feshedebilir' dediler. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum" ifadelerini kullandı.