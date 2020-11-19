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Spor

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a 19 milyon TL'lik ihtarname

"Helalleşmemiz gerekiyor, onu da kırmamamız gerekiyor. Bir abi-kardeş gibi bu işi çözmemiz gerekiyor"

19 Kasım 2020 17:55

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor'un başına geçen eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'nın Siyah-beyazlı kulübe 19 milyon TL'lik alacağı için ihtarname gönderdiğini söyledi.

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