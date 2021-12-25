Abdullah Avcı: 1 kanat, 1 bek ve 1 deneyimli stoper lazım

Lider Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 19 haftasında golsüz berabere kaldıkları Medipol Başakşehir mücadelesini değerlendirdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı, "Geldiğimiz günden itibaren yukarıya doğru oyun, oyuncu, taraftar, ligdeki konumumuz, alınan skorlar, kırılan rekorlar. Rakiplerden puan farkıyla önde olmak şehrimiz adına ve taraftarlarımız adına önemli. 1 puan kazandık, yine bir şey kazanmadık. Oyun olarak kazandık, skor olarak kazanamadık." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Djaniny, kenar oyuncusu değil ama orada oynamak zorunda kalıyor. Hamsik çok önemli işler yaptı bugün. Oyuncularımı tebrik ediyorum, rakibe başarı diliyorum. Taraftarımız, bizimle beraber olmaya devam etsin." ifadelerini kullandı.

Devre arası transfer hakkında da konuşan Avcı, "Transferle ilgili çalışıyoruz. En az bir tane ön kenar, bir tane bek. Stoper ihtiyacımız doğdu. Edgar IE sezonu kapattı. Dengeli bir stoper içeri atmamız lazım. İyi bir takımız ama daha iyi oyunlar, skorlar olabilir. Daha güçlü oyunlar için oyuncu almamız lazım." dedi.