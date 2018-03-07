Abdullah Ağar: TRT beni üç kuruşa gütmeye kalktı!

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, TRT Haber'i "üç kuruş paraya gütmekle" ve diğer kanallara çıkmasına müdahale etmekle suçladı.

TRT’nin kendisine ‘başka kanallarda çıkma yasağı’ koymak istediğini söyleyen Ağar, “‘TRT Haber yetkilisinin diğer televizyon kanallarına çıkmama müdahale etmesiyle ve verilecek üç kuruş parayla beni gütmeye kalkmasıyla, anlaşmamız başlamadan son bulmuştur” ifadelerini kullandı.

TRT’ye sert tepki gösterdiği açıklamasında Ağar, “Şu ana kadar hiçbir ekonomik çıkar gözetmeksizin ulusal medyada ‘gerçek bilgi ve bilinç odaklı’ üretmeye çalıştığım yorum ve analizler, TRT HABER’in telif teklif etmesiyle, tam da; ‘En nihayet birileri emek, gayret, bilgi ve muhakemenin karşılığını takdir etti’ diyecekken, ilgili yetkilinin diğer televizyon kanallarına çıkmama müdahale etmesiyle ve verilecek üç kuruş parayla beni gütmeye kalkmasıyla, başlamadan son bulmuştur” dedi.

“Bu nedenle TRT HABER ile sadece gelecekte olacak hukukumuz değil, geçmişten gelen hukukumuz da bozulmuştur. Beni asıl yaralayan ise ABD, Rusya, Çin ve Avrupa ülkelerinin resmi devlet kanalları dahi bilgi görüş ve yorumlarıma başvururken, benim devletimin kanalında, hangi amaca hizmet ettiğini bilmediğim ‘genç’ bir yetkilinin, bu denli CANININ ÇEKTİĞİ GİBİ BAŞINA BUYRUK DAVRANABİLMESİDİR” diyen Ağar şunları söyledi:

“TRT HABER için günlerce sabahın ayazından gecenin soğuğuna Hatay’dan, Cilvegözü’nden, Hassa’dan yayınlara katılmış, ısrarlarını kırmayıp sadece bir program için ta Kayseri’den sınıra, yüzlerce kilometre tepip sayısız kereler evden Ankara’ya İstanbul’a gitmiş ve şu ana kadar harcadığı zamanın, emeğin ve fedakarlığın karşılığında kör bir kuruş dahi almamış biri olarak, BU YAPILANI HAK ETMEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Ümit ederim görülür, ümit ederim sorulur.”