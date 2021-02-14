Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde görevli memurun “üfürükçülük” yaptığı görüntüler ortaya çıktı; "Üniversiteden gelen arkadaşlarımız, hocalarımız var"

Gaziantep’in Şahinbey İlçesi’ndeki Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nin arşiv bölümünde çalışan Müslüm isimli bir memurun, hastanedeki odasında “üfürükçülük” yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Müslüm isimli memur, hastanede sadece bir defa hayır için yaptığını iddia ederek, “Ben peygamber soyundan geliyorum, peygamber torunuyum ve hayır duası okurum. Bir personel arkadaşımız ‘Hayır duanı alabilir miyim?’ dedi ben de reddetmedim ve kabul ederek hastanede dua okudum. Bunun hastane ortamında olması doğru değil tabii. Belki yüzlerce insan da ‘Müsaitseniz gelebilir miyim hastaneye’ dedi kabul etmedim ve evime çağırdım. Ücret karşılığında yapılan dualar kabul olamaz ve ücret almıyorum” dedi.

"Çocuğu olmayanlara şifa için okunmuş iplik veriyorum” diyen Müslüm isimli memur "Dua okunan kişi 90 gün boyunca okunmuş ipliği üzerinde taşır. Korkanlar, üç harflilerin musallat olduğu kişiler ben dua okuduktan sonra rahatladığını söylüyor. Çocuğu olamayanlar, felç geçirenler, yürüyemez durumda olanlara ve cin çarpmışlara dua okuyorum ve koruma veriyorum. Koruma dediğimiz şeyin üzerinde ayetler yer alıyor. Üniversiteden gelen arkadaşlarımız, hocalarımız var. Ben iki hafta önce bu hastanede çalışmaya başladım ve üniversite hocaları hediyelerle beraber hastaneye hayırlı olsun ziyaretine geldiler.” diye konuştu.

Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nin Başhekimi Doç. Dr. Ertuğrul Kılıç ise durumdan haberdar olmadığını BirGün’ün haberini ihbar kabul ederek Müslüm isimli üfürükçü memur hakkında soruşturma başlatacağını söyledi.

Kılıç, “Hastane müdürümüz bir süre önce değişti. Yeni hastane müdürümüzle beraber Müslüm isimli kişi de hastanemizde görevlendirildi. Bu adam hiçbir yetkisi olmayan, arşivde çalışan bir görevli ve herhangi bir sorumluluğu da yok. Ben sizin haberinizi ihbar kabul ediyorum ve soruşturma başlatıyorum. Yeni hastane müdürü, ‘Müslüm daha önce de beraber çalıştığım düzgün biri ve devletimizin memuru. Burada da çalışsın’ dedi şahsı buraya getirtti. Ben tanımıyorum bu çalışanı, sadece birkaç defa gördüm.” açıklamasını yaptı.