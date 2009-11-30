T24 - Geçirdiği ani kalp krizi sonrası geçen hafta hastaneye kaldırılan Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Türk spor basınının duayen ismi Abdülkadir Yücelman hayatını kaybetti. Yücelman'ın tedavisi yaşam destek ünitesinde sürdürülüyordu.

İstanbul- Taksim yakınlarındaki bir iş yemeğine giderken kalp krizi geçiren ve tadevi altına alınan Abdülkadir Yücelman hayatını kaybetti.

Türk spor gazeteciliğinin duayenlerinden Yücelman'ın cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek. Yücelman için yarın Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde ve Cumhuriyet Gazetesi'nde ayrı ayrı tören düzenlenecek.

Abdülkadir Yücelman'ın cenazesi daha sonra, Fatih Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Eyüp Mezarlığı'na defnedilecek.





Abdülkadir Yücelman

1932 İstanbul doğumlu Türk spor basınının duayen ismi Abdülkadir Yücelman İşletme fakültesini bitirdi. Ardından Cumhuriyet gazetesinde çalışmaya başlayan Yücelman Cumhuriyet gazetesi spor servisini kurdu. Hayatını spora adayan Yücelman, aralarında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız başta olmak üzere Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmet Berkan, Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Ali Acar, Adnan Akgünel, Yalçın Pekşen, Halil Özer, Deniz Gökçe gibi pekçok gazeteciyi yetiştirmiştir.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) ilk üyelerinden olan Abdülkadir Yücelman, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) üyesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Balotaj Kurulu Başkanı ve Basın Şeref Kartı sahibiydi. Burhan Felek Üstün Hİzmet Ödülü Sahibi olan Yücelman, evli ve iki çocuk babasıydı.

Cumhuriyet Gazetesinin düzenlediği "Sporda 2007'nin Yıldızları" ödülleri, 3 Ekim 2008'de düzenlenen törenle sahiplerini bulmuştu. Spora katkı dalında ödüle layık görülen Yücelman'a ödülünü Dilek Sabancı vermişti.





Şahin'den başsağlığı

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, spor yazarı Abdülkadir Yücelman'ın vefatı nedeniyle Cumhuriyet gazetesi yönetimine başsağlığı mesajı gönderdi. TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin mesajında şunları kaydetti:

''Spor yazarlarının duayenlerinden Cumhuriyet Gazetesi spor yazarı Abdülkadir Yücelman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türk spor camiasına uzun yıllar hizmet vermiş bir spor yazarı olarak kendisini rahmetle anıyorum.



Bu vesile ile merhumun ailesine ve yakınlarına, Cumhuriyet Gazetesi kadrosuna, Türk spor camiasına, sevenlerine ve dostlarına başsağlığı diliyorum.''





Spor dünyası yasta

Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray kulüpleri, Futbol ve Basketbol Federasyonları, Türk spor gazeteciliğinin duayenlerinden, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Yücelman'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladılar.

Her iki federasyon da internet sitelerinden yayınladıkları mesajlarla, başsağlığı dileğinde bulundular.