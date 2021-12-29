Abdulkadir Sünger, Galatasaray'a geçit vermedi: 18 kurtarış, 1 penaltı golü, 1 penaltı kurtarışı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, sahasında Altaş Denizlispor’u konuk etti. TFF 1. Lig’de zor günler geçiren, sakatlıklar ve Koronavirüs vakaları nedeniyle Galatasaray maçında eksik kadroyla çıkan Denizlispor, Galatasaray’ı penaltı vuruşları sonucunda mağlup ederek tur atladı. Denizlispor’un 21 yaşındaki kalecisi Abdulkadir Sünger, maçta üç gol yemesine rağmen, performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Denizlispor’un genç file bekçisinin kazancı da dikkati çekti. Sünger'in, haftalık olarak 820, aylık ise 3280 TL kazandığı belirtildi. Abdulkadir’in asgari ücrete yapılan zamla birlikte aylık 4253 lira kazanmaya başlayacağı aktarıldı.

Galatasaray’ın ilk dakikadan itibaren baskılı oyunu karşısında kalesinde devleşen Abdulkadir Sünger, Denizlispor’un tur atlamasında büyük pay sahibi oldu. Galatasaray’ın kaleyi bulan 26 şutundan 3’üne engel olamayan Abdulkadir Sünger, sayısız net fırsatta da kalesinde devleşti. Karşı karşıya pozisyonlarda Galatasaray’ın hücum oyuncularına geçit vermeyen Abdulkadir Sünger, takımını ayakta tutan isim oldu.

Kritik penaltıda topun başına geçti

Penaltı atışlarında da topun başına geçen Abdulkadir Sünger, beşinci vuruşu kullandı. 21 yaşındaki kaleci, yaptığı vuruşla İsmail Çipe ve topu ayrı köşelere göndererek kritik penaltıda hata yapmadı. Sonrasında da Oğulcan Çağlayan’ın vuruşunu kurtaran Abdulkadir Sünger, maç boyunca sergilediği muhteşem performansı penaltılarda da sürdürdü.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Abdulkadir Sünger “Bu maçı kazanmak istiyorduk. Ben de iyi oynadım. İkinci yarının başında peş peşe goller yedik. Sonra toparlandık. Son saniyede golü bulduk. Penaltılara götürdük. Penaltılara gittiğimizde ‘Maçı aldık’ dedim. Kendime çok güveniyordum penaltılarda… Hocamız da beşinci atışı bana kullandırdı. Teşekkür ediyorum. Çok mutluyum” dedi.

Asgari ücret kazanıyor

Takvim gazetesinin haberinde, Abdulkadir Sünger'in, haftalık olarak 820, aylık ise 3280 TL kazandığı belirtildi. Abdulkadir’in asgari ücrete yapılan zamla birlikte aylık 4253 lira kazanmaya başlayacağı aktarıldı.

"Görsel, Takvim gazetesinden alınmıştır"

Denizlispor’un genç file bekçisinin kazancı da dikkati çekti. Sünger'in, haftalık olarak 820, aylık ise 3280 TL kazandığı belirtildi. Abdulkadir’in asgari ücrete yapılan zamla birlikte aylık 4253 lira kazanmaya başlayacağı aktarıldı

İşte Abdulkadir Sünger’in maç içindeki önemli kurtarışlarında bazıları:

7′ Ceza sahası içinde topla buluşan Alexandru Cicaldau, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

35′ Ceza sahası içinde topla buluşan Mostafa Mohamed, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

36′ Olimpiu Morutan, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

37′ Ceza sahası içinde topla buluşan Marcao, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

58′ Emre Kılınç, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

59′ Ceza sahası içinde topla buluşan Mostafa Mohamed, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

65′ Olimpiu Morutan, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

84′ Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şut kaleci Abdulkadir Sünger tarafından kurtarılıyor.

90′ Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

92′ Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

117′ Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

117′ Ceza sahası içinde topla buluşan Mostafa Mohamed, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.