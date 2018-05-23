Abdulkadir Selvi'ye göre Erdoğan'ın ilk turda seçilmesini önlemek kriz senaryosu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefetin ilk turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçilmesini önlemenin "kriz senaryosu" olduğunu söyledi.

Selvi, muhalefeti değerlendirdiği yazısında "Seçimler öncesinde önlerindeki mayınları temizleyip, sıfır baraj ittifakını gerçekleştirdiler" ifadesini kullandı. Selvi şöyle yazdı:

Muhalefet ilk kez bu seçimlere morali yerinde ve dayanışma içinde giriyor. Seçimler öncesinde önlerindeki mayınları temizleyip, sıfır baraj ittifakını gerçekleştirdiler. Muhalefet iki aşamalı bir strateji izliyor.

1- Erdoğan’ın ilk turda seçilmesini önlemek.

2- Meclis’te çoğunluğu elde ederek cumhurbaşkanını Meclis’te kilitlemek.

3- Meclis’te çoğunluğu elde ettikten sonra erken seçime zorlamak.

Yani kriz senaryosu.

24 Haziran ilklerin yaşanacağı bir seçim olacak. Cumhurbaşkanlığı ile Meclis’i ayrı ayrı oylayacağız. Kriz senaryosuna göre, Erdoğan ilk turda cumhurbaşkanı seçilecek ancak ‘cumhur ittifakı’ Meclis’te çoğunluğu sağlayamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yöndeki bir soruya; A, B, C planlarının olduğu karşılığını vermişti. Ancak bunların ne olduğunu açıklamadı. Kriz senaryosuna göre bu durumda Türkiye’yi “çoklu seçim” süreci bekliyor. Ekonomi bunu nasıl kaldıracak? Bu algıyı kırmak gerekiyor.

Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beklediği gibi hem ilk turda cumhurbaşkanı seçilir hem de ‘cumhur ittifakı’ Meclis’te güçlü bir temsili yakalarsa, “çoklu seçim” ve “kriz senaryosu” geçerliliğini kaybedecek.