Abdulkadir Selvi'ye göre, Erdoğan erken seçim kararını nasıl aldı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin öne çekilmesi teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın erken seçim kararını naısl aldığını kaleme aldı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan her defasında seçimlerin zamanında yapılmasını istiyordu. “Seçim meçim yok” diyerek erken seçime karşı çıkıyordu. Peki ne oldu da 3 ay içinde seçimlere gidilmesi kararı alındı?" diye soran Selvi, Erdoğan'ın, "Devlet Bey’in gerekçelerini dinlememiz lazım" diyerek üç tarih belirlediğini söyledi.

Seçim tarihlerinin müzakere edilişinde Bahçeli'nin önerdiği Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olan 26 Ağustos’un hac mevsimine denk gelmesi ve uzun Kurban Bayramı tatili olması nedeniyle doğru bir tarih olmadığı kararına varıldığını aktaran Selvi, konuşulan bir diğer tarihin, 16 Eylül, bir diğerinin de 22 Temmuz olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanının bu işi daha fazla uzatmamak gerektiğini söyleyerek, ”Madem seçim olacak, hemen olsun” dediğini iddia eden Selvi, böylece 24 Haziran tarihine karar evrildiğini yazdı.

Bahçeli'nin Erdoğan'ın 24 Haziran twklifini kabul etmesiyle görüşmelerinin beklenenden bu yüzden kısa sürdüğünü ifade etti.

Selvi ayrıca şunları akydetti:

"Erken seçim kararının alınmasıyla yeni bir durum oluştu. Muhalefetin hazırlıksız yakalandığı seçimlerin tarihine değil, sonuçlarına odaklanmak gerekiyor."