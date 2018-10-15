Abdulkadir Selvi'nin annesi hayatını kaybetti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Acım çok büyük" diyerek annesinin vefat ettiğini duyurdu.

Bugün yazı günü olmasına rağmen elinin tuşlara gitmediğini aktaran Selvi, "Bugün yazı yazmadım. Daha doğrusu yazamadım. Elim tuşlara gitmedi. Çünkü annemi kaybettim" dedi.

Selvi şunları kaydetti:

"O benim sıkıntıda olduğumda sığınağım, huzur bulduğum dua kapımdı. 'Anacığım' dediğimde 'Yavrum' diyen o ses artık yok. Annesizliğin ne olduğunu yeni anladım. Hayatımda büyük bir boşluk oluştu. Mekânı cennet olsun. Bugün beni affedin. Çünkü acım çok büyük..."