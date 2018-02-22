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Medya

Abdulkadir Selvi'den 'anket' yanıtı: Bu yazılar kuaför dedikodusuna göre yazılmıyor!

"Erdoğan'la, Yıldırım'a en son ne zaman görüştüler, ne konuştular?"

22 Şubat 2018 15:20

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “AK Parti’ye oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 55’e ulaşmış durumda" ifadesinden dolayı kendisine yönelik olarak  "Öğrendim ki ne Cumhurbaşkanı’nın, ne Başbakan’ın, ne de AK Parti’deki herhangi bir siyasinin sözü edilen anketten haberi yok" diyen Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a tepki gösterdi.

"Bu yazılar emekle yazılıyor, kuaför dedikodularına göre değil" diyen Selvi, bugün (22 Şubat 2018) "Anketler konuşuyor" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeye yer verdi:

"Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın benim yazdığım araştırmadan haberi olmadığını yazanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’la ne zaman görüştüler? Telefonla mı, yüz yüze mi? Ne konuştular? Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın böyle bir araştırmadan haberi olmadığını neye dayanarak yazabiliyorlar? Bu araştırmalar öncelikli olarak Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a sunuluyor, ayrıca AK Parti MYK’da sunum yapılıyor."

Sevilay Yılman ne demişti?

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtı nedeniyle "AK Parti'ye oy verebilirim diyenlerin oranının yüzde 55'e ulaştığını" savunan Abdulkadir Selvi'ye tepki göstermişti. Selvi'nin yazı için "iktidara yaranmak için yapılan işgüzarlık" yorumunu yapan Yılman, şunları söylemişti:

"Kamuoyunda tıpkı kuafördeki Kemalist kadın gibi iktidara çok sıkı muhalif olmasına karşın mesele Afrin’e gelince hiçbir siyasi çıkar filan gözetmeden operasyona destek verenlerin oranı çok yüksek. Ama bu destek devlete, TSK’ya, Mehmetçik’e! Ha, şu anda bu siyasetin yürütücüsü AK Parti olduğu için dolaylı destek alıyor olabilir, ama buradan yola çıkıp işi oya tahvil etmeye, iç siyasete etkisiyle açıklamaya kalkmak ve dahası, “Afrin Operasyonu nedeniyle AK Parti’nin oyunda büyük bir artış var. Oran yüzde 55’lere çıktı” demek, en hafif deyimle çiğliktir! Çok büyük çiğliktir hem de"

 

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