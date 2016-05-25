Abdülkadir Selvi: Erdoğan ve Yıldırım bir bakan hakkında sıkıntı yaşadı!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 65. Hükümet’te yer alan isimlerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım arasında yapılan görüşme sırasında belirlendiğini belirtti. "Davutoğlu hükümetinde, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki iki buçuk saatlik müzakere yaşanmış, Binali Yıldırım ismi kriz konusu olmuştu. Binali Yıldırım kabinedeydi ama Ulaştırma Bakanı değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı üzerine, Binali Bey, Ulaştırma Bakanlığı’na getirilmişti" diyen Selvi, "Bu kez de yine bir bakan hakkında sıkıntı yaşanmış ama Erdoğan’ın kararlılığı üzerine aşılmış" iddiasını köşesine taşıdı.

Selvi, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın olduğu ileri sürülen Mehmet Şimşek ve Lütfi Elvan’ın yeni kabinede yer bulmasını “Binali Yıldırım yeni sürecin şifresini, 'Tam uyum' olarak vermişti. Bakanlar Kurulu’na, 'Tam uyum kabinesi' diyebiliriz. Ama yeterli olmaz. Tam bir denge kabinesi” ifadeleriyle yorumladı.

Abdülkadir Selvi’nin bugün (25 Mayıs 2016) “Kabine gece şekillendi” başlıklı yazısı şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu'nu açıklarken, Meclis'teydim.

Herkes heyecanla kabinenin açıklanmasını bekliyordu. Kuliste ekranların başında toplanıp, Binali Yıldırım’ın açıklamasını izlediler. Açıklama bitti, bakanlar yavaş yavaş Meclis’e gelmeye başladı.

Kabineye girenler de kabine dışında kalanlar da aynı anda giriş yaptı. Binali Yıldırım kalabalık bir heyet tarafından karşılandı. Kabine listesini açıklarken durgundu ama Meclis’te mutluluk yüzünden okunuyordu.

Selfie çekenlerin, elini sıkmak için mücadele edenlerin arasından geçerek protokol kapısından içeri girdi. O sırada gençler, “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye slogan atmaya başladı. Meclis’te çok alışık olunan bir durum değil.

Başbakan gruba girdi. İlk grup toplantısı olması açısından performansı önemliydi. Sesi yine kısıldı. Ama gençler durmak bilir mi, slogan atmayı sürdürüyorlardı. Bunun üzerine, “Arkadaşlar, bir durun da şu konuşmamı bitireyim, sesim yine arızalandı. 10 dakika konuşayım sonra istediğiniz kadar bağırın” diyerek işi esprili bir şekilde savuşturdu. Yeni hükümetin yol haritasını ise, “Terörle mücadele, yeni anayasa, ekonomi ve Paralel’le mücadele” olarak açıkladı. Başbakan, dış politikada da ince bir ayar yapılacağı sinyalini verdi: “Dostlarımızın sayısını artıracağız, düşmanlarımızın sayısını azaltacağız.”

AK Parti grubu bitti, Binali Bey makam odasına çıktı.

Erdoğan damgalı Yıldırım tercihli

Yarım saat kaldı. Çıkarken tokalaştık, “Hayırlı olsun” dedik.

Başbakan’ı beklerken, yeni bakanlarla sohbet etme imkânımız oldu. Sağlık Bakanlığı’nı yeniden üstlenen Recep Akdağ, “Sırtına mesuliyet binmiş bir adamım” dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç’ın aklı uluslararası müsabakalarda ülkemize madalya kazandıran sporculardaydı. “Futbolun yanı sıra diğer spor dallarına da önem verilmeli” diye konuştu. Başbakan yardımcısı Nurettin Canikli, Başbakan’la birlikte çıkıyordu. “Hayırlı olsun” dedik. “Allah mahcup etmesin” karşılığını verdi. Başbakan’dan Ulaştırma Bakanlığı görevini devralan Ahmet Arslan da oradaydı. Beklenen bir isimdi. Sürpriz olmadı. Ama Başbakan’dan sonra Ulaştırma Bakanlığı’nı devralmanın heyecanı içindeydi.

Kabinenin iki sürprizi var. Mehmet Şimşek ve Lütfü Elvan.

Yeni kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damgasını taşıyor. Ama Başbakan Binali Yıldırım’ın tercihleri de yansımış durumda.

Kabine gece yarısı Külliye’de şekillendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’dan döndü. Başbakan Yıldırım’la gece yarısı 2 saat süren bir görüşme yaptılar. Binali Yıldırım yeni sürecin şifresini, “Tam uyum” olarak vermişti. Bakanlar Kurulu’na, “Tam uyum kabinesi” diyebiliriz. Ama yeterli olmaz. Tam bir denge kabinesi.

Davutoğlu’na yakın iki isim kabinede

AK Parti kongresiyle izlenimleri paylaşırken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliği sayesinde vazo çatlamadı” demiştim. Vazonun çatlamaması, parti içinde birlik ve bütünlüğün muhafazası adına, Davutoğlu’na yakın iki isim kabinede yer aldı. Mehmet Şimşek ile Lütfü Elvan’ı kastediyorum.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün memleketinden yine başarılı bir isim olan Mehmet Özhaseki. Daha önceki AK Parti hükümetlerinin başarılı Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bu kapsamda sayabileceği isimlerdi. Ayrıca ekonominin kaptanı olan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in varlığı piyasalara güven açısından tercih nedeni oldu.

Binali Yıldırım hükümeti kurulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lider benim” diyerek son değişikliğe damgasını vurdu. 1 Kasım seçimlerinden sonra kurulan Davutoğlu hükümetinde, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki iki buçuk saatlik müzakere yaşanmış, Binali Yıldırım ismi kriz konusu olmuştu. Binali Yıldırım kabinedeydi ama Ulaştırma Bakanı değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı üzerine, Binali Bey, Ulaştırma Bakanlığı’na getirilmişti. Bu kez de yine bir bakan hakkında sıkıntı yaşanmış ama Erdoğan’ın kararlılığı üzerine aşılmış.