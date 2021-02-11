Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Yeni anayasa, ruhu felsefesi ve adıyla, 'yeniden kuruluş anayasası' olarak tanımlanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Selvi, "Reform paketinin açıklanması sanıyorum şubat sonu ya da mart başını bulacak" görüşünü savundu.

Selvi yazısında, "Yeni anayasanın bir süre tartışılması ve bir 'anayasa siyaseti'nin oluşmasını amaçlıyor. Özellikle de muhalefet partilerini bir tavır almaya zorluyor. İlk altı ayın anayasa tartışmalarıyla geçirilmesi, ardından ise anayasa çalışmalarını yapmak üzere Meclis zemininde bir çağrı yapılması planlanıyor. 1923’ten 2023’e, yani Cumhuriyet’in 100’üncü yılı. Neden Cumhuriyet’in 100’üncü yılı? Çünkü Erdoğan, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında, 'yeniden kuruluş anayasası' hazırlamayı öneriyor. O nedenle yeni anayasa, ruhu felsefesi ve adıyla, 'yeniden kuruluş anayasası' olarak tanımlanıyor." ifadesini kullandı.