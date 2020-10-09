Abdulkadir Selvi: Yazmasam içimde kalırdı, Kars Valisi'nin namazını çok samimi buldum

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in 6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında tutuklanmasının ardından kayyım olarak atanan Kars Valisi Türker Öksüz'ün belediye önünde kıldığı namazın farklı yerlere çekildiğini öne sürdü. Selvi, "Yazmasam içimde kalırdı, Kars Valisi'nin namazını çok samimi buldum" görüşünü savundu.

Selvi, "Yok efendim, vali fetih namazı kılmış, yok efendim şükür namazıymış. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir belediyesine Türkiye Cumhuriyeti’nin valisi kayyım olarak atanıyor. Neyin fethi? Kars ülke sınırlarının dışında bir yer mi? Bu öncelikle Kars’a hakaret. Bu ülkenin en vatanperver insanlarıdır Karslılar." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Cuma namazı kılınıyor. Vali olunca namaz mükellefiyeti üzerinden kalkmıyor ki. Kars Valisi Belediye’nin önündeki kadar uzanan cemaatin yanına seccadesini serip namazını kılıyor. Ben valiyim diye cemaati yara yara en ön safa geçmiyor. Ben Kars Valisi'nin namazını çok samimi buldum." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | Kayyım olarak atanan Kars Valisi, Kars Belediyesi'nin önünde namaz kıldı