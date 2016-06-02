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Abdülkadir Selvi: Yandaş olmak isteyenlere ders verebilirim!

Selvi, "Teröre alışmalıyız sözlerini o günün sıcaklığıyla söylememem gerekiyordu ama teröre alışılıyor" dedi

02 Haziran 2016 21:44

Hürriyet okurlarının sorularını yanıtlayan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, kendisine sorulan “Herkes yandaş olabilir mi” sorusuna, “Aranızda yandaş olmak isteyen varsa bir kurs verebilirim” dedi.

Yandaş olmak zor, güzel bir şey değil

Selvi, Kızılay’da 37 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili “Bir süre teröre alışmamız gerekiyor” sözleri için de  “O günün sıcaklığında belki o sözü söylememem gerekiyordu ama o günün sıcaklığı geçtikten sonra da insanlar teröre de, savaşa da bir yerde alışıyor, onunla mücadele etmeyi öğreniyor” dedi.

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Abdülkadir Selviyandaşderskurs

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