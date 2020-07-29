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Abdulkadir Selvi: Vesayetle savaşarak gelen Erdoğan, suni rejim krizleri üzerinden yeni vesayet odakları oluşturulmasına izin vermez

29 Temmuz 2020 07:39

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'hilafet' çağrıları üzerinden başlayan rejim tartışmalarından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsız olduğunu yazdı. Selvi, "Vesayetle savaşarak gelen Erdoğan, suni rejim krizleri üzerinden yeni vesayet odakları oluşturulmasına izin vermez" düşüncesini dile getirdi. 

Selvi, "Ayasofya’nın açılışı ile milletimizin 86 yıllık hayalini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, suni rejim krizi oluşturma çabalarına nasıl baktığını merak ediyordum. O nedenle doğrudan işin kaynağına, yani İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’a sordum. 'Cumhurbaşkanımızın gözünde bu tartışmalar, gündemi zehirlemek için üretilmiş hükümetimizin son dönemde elde ettiği başarıları gölgelemek üzere sahaya sürülmüş suni ve bir o kadar da sorunlu tartışmalardır' dedi. Erdoğan’ın bu tür tartışmalardan rahatsız olduğunun farkındaydım." değerlendirmesinde bulundu. 

Erdoğan'ın açık siyaset yaptığını belirten Selvi, "Fahrettin Altun işte o noktaya dikkat çekti, 'Cumhurbaşkanımızın tavrı açık ve nettir. Ne yazık ki Cumhurbaşkanımızın siyaseti ile açık ve net kavramlar ve hedefler üzerinden rekabet edemeyenler, bu ülkede yıllar yılı yapay rejim krizleri üretmeye çalışmışlardır. Bu son tartışmalar da bu rejim krizi üretmek isteyen vesayet sevdalılarına malzeme oluşturmak arzusundan başka bir şey değildir. Gel gelelim bunların Türkiye sosyo-politik gerçekliğinde bir yeri yoktur. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın gündeminde de hiç ama hiç yer tutması da söz konusu değildir' diye konuştu. Bir de benden uyarı. Vesayetle savaşarak gelen Erdoğan, suni rejim krizleri üzerinden yeni vesayet odakları oluşturulmasına izin vermez." ifadesini kullandı. 

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Ne olmuştu?

Mustafa Albayrak’ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer’in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yaptı.

Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet çağrısı' yaptı. Derginin 27 Temmuz-2 Ağustos tarihlerini kapsayan sayısını Abdurrahman Dilipak yorum yapmadan paylaştı. Derginin kapağında, "Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın" sözlerine yer verildi.

27 Temmuz tarihli sayısının kapağında, "Hilafet için toparlanın" ifadesi taşınan Gerçek Hayat adlı derginin Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, "Müslümanların birlikteliğini savunmak ne zamandan beri provakasyon sayılıyor?" dedi.

TIKLAYIN | 'Hilafet çağrısı' yapan derginin Genel Yayın Yönetmeni: Müslümanların birlikteliğini savunmak ne zamandan beri provokasyon sayılıyor?

TIKLAYIN | AKP’li Çelik’ten 'hilafet' çağrısına tepki: Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimiz

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