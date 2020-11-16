Abdulkadir Selvi: Ümit Özdağ parti kuracak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ihracı beklenen İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın yeni parti kuracağını iddia etti.

Selvi yazısında, "İyi Parti Disiplin Kurulu bugün Ümit Özdağ’ın ihracını görüşecek. Sonucu merak etmiyorum. Çünkü kısa bir süre içinde de Ümit Özdağ, partiden ihraç edilecek." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "O da Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül gibi Anadolu yollarına düşecek. Kısa sürede de partisini kuracak. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül’e göre etrafına daha çok milletvekili toplayacak. Benden size duyurması, 2021’le birlikte Ümit Özdağ partisi geliyor." görüşünü savundu.