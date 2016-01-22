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Yeni Şafak Temsilcisi: Türkiye Rus uçağının düşürülmesinden beri uçak kaldıramıyor

''İncirlik Üssünü açtığımız ABD, DEAŞ'a yönelik olarak bizim istediğimiz operasyonu yapmıyor''

22 Ocak 2016 12:02

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, dünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama arasındaki görüşmenin detaylarını aktarırken, Rusya’yla yaşanan uçak krizinin ardından Türkiye’nin Suriye sınırına uçak gönderemediğini yazdı. Selvi, ABD’nin terör örgütü IŞİD’e karşı Türkiye’nin istediği operasyonları yapmadığını da belirtti. 

Rusya’yla IŞİD’in arasında işbirliği olduğunu da savunan Selvi, dün Türkiye’ye ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’le müzakere edilecek en önemli konuların da ABD - PYD işbirliği ve Türkiye’nin sınır güvenliği olduğunu vurguladı.

Selvi’nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

‘’Joe Biden'la görüşmede masadaki en kapsamlı dosyalardan biri ABD'nin PYD ile işbirliği olacak. O nedenle Joe Biden'la görüşülecek en önemli dosyalardan birini sınır güvenliği oluşturacak. Çünkü Rus uçağının düşürülmesinden bu yana Türkiye, uçak kaldırmıyor. Cerablus'ta ciddi bir DEAŞ varlığı söz konusu. DEAŞ'la mücadele için kendisine İncirlik Üssünü açtığımız ABD'den ısrarla sınırımızın öte yakasındaki DEAŞ'a yönelik yoğun hava bombardımanı yapmasını istiyoruz. DEAŞ'a karadan yapılacak olan müdahale için güvence veriyoruz. DEAŞ'la mücadele uğruna İncirlik Üssünü açtığımız ABD, DEAŞ'a yönelik olarak bizim istediğimiz operasyonu yapmıyor. Rusya faktörü nedeniyle biz de hava operasyonları yapamıyoruz. Öyle olunca DEAŞ, içeri girip Sultanahmet meydanında canlı bomba eylemi yapabiliyor. O nedenle, DEAŞ'la mücadele konusu bizim için bir iç güvenlik meselesine dönüştü.''

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