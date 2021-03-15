Abdulkadir Selvi: Türkiye’nin gündeminin yarısı ekonomi ve işsizlik

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar’ın 28 Şubat-5 Mart tarihleri arasında yaptığı araştırma verilerine ilişkin olarak, “Türkiye’nin gündeminde ne mi var dersiniz? Ne yeni anayasa, ne HDP’nin kapatılması ne de Cumhurbaşkanlığı seçimi bu kadar belirleyici değil. Hatta yüzyılın salgını korona bile ikinci sıraya düşmüş durumda. İlk sırada yüzde 35.2’yle ekonomi geliyor. Üçüncü sırada ise 16.1’le işsizlik yer alıyor. Ekonomiyle işsizliği birlikte değerlendirdiğimizde ise Türkiye’nin gündeminin yarısı ekonomi ve işsizlik. Geri kalan yarısında ise korona, eğitim, terör gibi başlıklar geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Selvi yazısında, "HDP’nin kapanıp kapanmamasına yargı karar verecek. Tabii kapatma davası açılırsa... Ama Optimar bunu halka da sormuş. Ankete katılanların yüzde 59’u 'HDP kapatılmalı' diyor. 'Hayır' diyenlerin oranı ise yüzde 26.6. Yani HDP’nin oy oranının iki katı 'Kapatılmamalı' diyor. Cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 14.4. HDP açısından çok önemli bir veriyi paylaşmak istiyorum. 'Sizce Kürtleri nasıl bir parti temsil etmeli?' sorusuna verilen yanıt, HDP’li siyasetçilerin pusulası olmalı. İlk sırada 'terörü desteklemeyen, PKK ile bağlantısı olmayan' seçeneği geliyor. İkinci sırada ise 'ayrımcı olmayan bir parti' tercihi geliyor. Bu iki veri aynı zamanda HDP’nin Türkiye partisi olmasının şifresi..." ifadesini kullandı.