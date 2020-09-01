Abdulkadir Selvi: Türkiye 9.9 oranında küçüldü diye sevinenler var, dinamik bir kriz yönetimi uygulandı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, dün açıklanan büyüme rakamlarını köşesine taşıdı Selvi, "Türkiye 9.9 oranında küçüldü diye sevinenler var. Hatta niye çift haneli küçülme çıkmadı diye üzülenler olduğu gibi. Yapmayın, başka Türkiye yok. Ancak bu süreçte Türkiye, doğru kararlar almak suretiyle krizin etkilerini azaltmayı başardı." görüşünü savundu.

Selvi, "Koronavirüs nedeniyle ikinci çeyrekte; ABD yüzde 31.7,İngiltere 22.8, İspanya 22.1, Fransa 19.2 oranında küçülürken Türk ekonomisi 9.9 oranında küçüldü. Türkiye 9.9 oranında küçüldü diye sevinenler var. Hatta niye çift haneli küçülme çıkmadı diye üzülenler olduğu gibi. Yapmayın, başka Türkiye yok. Koronavirüs salgınının zirveye çıktığı ikinci çeyrek, aynı zamanda “korona çeyreği” olarak isimlendiriliyor. Uçakların uçmadığı, tedarik zincirinin kimi zamanlarda tamamen durduğu bu süreçten elbette ki Türkiye de olumsuz etkilendi. Biz ayrı bir dünyada yaşamıyoruz. Ayrı bir dünya ile ticaret yapmıyoruz." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Ancak bu süreçte Türkiye, doğru kararlar almak suretiyle krizin etkilerini azaltmayı başardı. 1- Erdoğan’ın güçlü liderliği ile güçlü yönetim, bir siyasi istikrar sorununu gündeme getirmedi. 2- Dinamik bir kriz yönetimi uygulandı. 3- Sağlık sistemi virüsle mücadelede dünya çapında başarılı bir performans ortaya koydu. 4- Koronavirüs'e rağmen ekonominin çarkları durmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başta olmak üzere, ekonomi yönetimi yerinde kararlar aldı. Düşük faizli kredi ile piyasanın canlanması sağlandı. Vergi ve SGK primleri ertelendi. 5- Kısa çalışma ödeneği ile işverenin üzerindeki prim yükü azaltıldı. 6- KOBİ kredileri ile küçük esnafa can suyu sağlandı. 7- İşten çıkarma yasağı ile milyonlarca çalışanın işsiz kalmasının önüne geçildi. Çok yerinde bir karardı. Yoksa biz Koronavirüs'ü bırakıp işsizliği konuşacaktık. 2001 krizinde en büyük patlama işsizlikte ve iflaslar nedeniyle esnafta yaşanmıştı. Türkiye, tarihinin en büyük esnaf eylemlerine sahne olmuştu." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 9.9 küçüldü